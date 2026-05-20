16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: "ясельный" период для российского ИТ закончен, отрасль переходит к "взрослым" рыночным отношениям

Читали 11

В российском ИТ произошли системные изменения — покупатель и пользователь ИТ-продукта со стороны бизнеса оценивает их через призму реальных бизнес-эффектов. Это подталкивает ИТ-отрасль к переходу к более зрелым, рыночным отношениям, основанным на конкурентоспособности той или иной технологии. Одним из факторов дальнейшего оздоровления рынка и повышения качества технологического продукта является и постепенное возвращение налоговой среды к дольготным нормам. Об этом на конференции ЦИПР-2026 заявил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Российская ИТ-отрасль находится на пороге более зрелой рыночной системы. В ИТ-холдинге Т1 считают, что одним из стимулов окончательного "взросления" отрасли может стать постепенное, градиентное возвращение налогообложения на программные продукты.

Это должно подтолкнуть ИТ-компании к пересмотру собственных бизнес-моделей, усилить механизмы рыночной саморегуляции и вывести с рынка недостаточно конкурентоспособные решения.

По словам главы ИТ-холдинга Т1, конечным результатом таких изменений должна стать консолидация рынка и сокращение ассортимента технологий разного уровня качества до нескольких зрелых отечественных продуктов мирового класса в каждом сегменте.

"Последние годы ИТ-рынок рос экспрессивными темпами, когда ежегодный прирост исчислялся 15-20%. Однако уже летом 2025 года стали заметны системные изменения: клиенты перестали руководствоваться исключительно требованиями импортозамещения при выборе технологий и начали интересоваться, чем конкретный продукт лучше аналогов, насколько он гибок, выгоден в сопровождении и легок в интеграции, какова его эффективность с точки зрения бизнеса. Этот контекст повлиял и на нашу стратегию, фокус которой сместился на развитие ИТ-решений, дающих измеримую эффективность", — отметил Дмитрий Харитонов.

По словам главы ИТ-холдинга Т1, один из ключевых драйверов роста российских ИТ-компаний — развитие инфраструктурных решений. За последние три года на рынке появилось большое количество отечественных серверов, базовых станций, ПАКов, АСУ ТП и пр. "Это значит, что в определенных ИТ-индустриях наступил этап насыщения и нам нужно искать иные пути развития. Промышленность сегодня стала такой точкой роста: АСУ ТП  неотъемлемая часть нашего портфеля, и на ЦИПР мы представили уже два комплекса для различных отраслевых задач", — добавил Дмитрий Харитонов.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 мая 2026
ИТ-холдинг Т1: "ясельный" период для российского ИТ закончен, отрасль переходит к "взрослым" рыночным отношениям
YADRO и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений

В России и мире

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Культура и стиль

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Люди

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она