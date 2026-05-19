ИТ-холдинг T1 и YADRO запустили совместную линейку ПАК для обеспечения ИИ-суверенитета

На ЦИПР-2026 ИТ-холдинг Т1 и YADRO заявили о запуске совместной линейки высокопроизводительных инфраструктурных решений для ИИ-задач и других ресурсоемких вычислительных сценариев. Компании сообщили о результатах промышленных испытаний нескольких конфигураций ПАК "Сайбокс", а также о старте разработки и планах по выводу на рынок ПАК с жидкостным охлаждением для широкого спектра задач — от высокоплотной виртуализации и СУБД до искусственного интеллекта. Совместная линейка решений также поддерживает государственные программы в области искусственного интеллекта, включая Указ Президента РФ № 309, и направлена на обеспечение технологического суверенитета России.

Рост спроса на искусственный интеллект, аналитические платформы и другие высоконагруженные вычислительные сценарии меняет требования к корпоративной инфраструктуре. По данным исследования Т1 "Рынок ИИ-ускорителей" 2026 года, только 9% российских компаний полностью обеспечены вычислительной инфраструктурой для ИИ. Еще 40% обеспечены частично, а 51% — имеют потребность в такой инфраструктуре. Для бизнеса становится критичным не только доступ к вычислительным ресурсам, но и наличие готовых доверенных решений, позволяющих быстро развертывать вычислительные мощности, масштабировать нагрузку и снижать сложность интеграции отдельных компонентов.

Результатом совместной работы стал совместный ПАК "Сайбокс" на базе серверов YADRO G4208P G3, GPU-ускорителей и программного обеспечения ИТ-холдинга Т1. Серверная инфраструктура и программная платформа в этом решении выступают как единый комплекс для промышленного использования ИИ, аналитических и других ресурсоемких вычислительных сценариев. Такой подход позволяет сократить сроки запуска ИИ-проектов, упростить внедрение вычислительной инфраструктуры, уменьшить совокупную стоимость владения и снизить зависимость от разрозненных компонентов.

Также данная модель программно-аппаратного комплекса позволяет снизить риски несовместимости различных компонентов при внедрении ИИ и других ресурсоемких вычислительных сценариев, а также упрощает комплаенс в части импортонезависимости. Вместо сборки инфраструктуры из разрозненных компонентов бизнес получает единую технологическую линию с подтвержденными архитектурными решениями, готовыми программно-аппаратными конфигурациями и дальнейшим развитием инфраструктурной базы под рост вычислительных мощностей. Использование ПАК "Сайбокс" от Т1 позволяет ускорить запуск ИИ-сервисов до 30%, сократить время прототипирования решений до 50%, а также уменьшить совокупную стоимость владения ИИ-инфраструктурой примерно на 25%.

Первая конфигурация ПАК "Сайбокс" уже прошла успешное тестирование и готова к использованию в корпоративном контуре. Вторая конфигурация — ПАК "Сайбокс" на базе альтернативных GPU-ускорителей также успешно опробирована. Это позволяет подбирать решение под конкретные задачи и нагрузку клиента, без изменения прикладной логики использования комплекса. Кроме того, ПАК проходит регистрацию в качестве доверенного в реестре Минцифры.

Отдельным инфраструктурным продолжением линейки станет направление ПАК с жидкостным охлаждением. Рост вычислительной плотности и повышение нагрузки на GPU-инфраструктуру формируют спрос на новые подходы к теплоотводу и организации среды в ЦОД.

"Развитие высоконагруженных вычислений постепенно переводит рынок от отдельных серверных поставок к полноценным вычислительным платформам. Совместная линейка решений Т1 и YADRO показывает именно этот переход: от подтвержденной работоспособности GPU-конфигураций — к готовым ПАК для прикладных задач и далее к инфраструктурным решениям, обеспечивающим дальнейшее масштабирование вычислительных мощностей. Поскольку Т1 и YADRO — поставщики с большим портфелем продуктов, клиенты получат поддержку и развитие решений в долгосрочной перспективе. Наибольший интерес к линейке данных ПАКов уже сейчас проявляют отечественные компании сферы ритейла, финтеха, телекома, промышленности", — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

