Киберстрахование — не финансовая подушка безопасности, а сервисный продукт для устойчивости бизнеса: Роман Фролов из ВСК на ЦИПР-2026

В России объём собранных премий в киберстраховании в 2025 году составил порядка 1 млрд рублей (без коробочных продуктов), это составляет менее одной тысячной доли отечественного страхового рынка. Об этом рассказал Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, в рамках своего выступления на конференции ЦИПР 2026.

Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, принял участие в сессии "Реальная проверка киберустойчивости и киберстрахование в технологическом и промышленном секторе" ежегодного форума ЦИПР 2026. По мнению эксперта, в современных реалиях не существует инструментов, на 100% гарантирующих бизнесу защиту от киберугроз. Поэтому ключевым элементом риск-менеджмента становится киберстрахование.

В ходе выступления эксперт рассказал про основные этапы реагирования на киберинцинденты. Прежде всего, необходимо провести анализ для понимания направлений и векторов атаки хакеров. Далее запланировать процесс восстановления поврежденных систем, в том числе с привлечением внешних консультантов и IT-инженеров. Кроме того, многие компании на фоне кибератак сталкиваются с необходимостью оплаты вынужденных переработок внутренних специалистов, а также привлечения внешних подрядчиков и интеграторов для восстановления систем. Все это приводит к дополнительным расходам, которые покрываются киберстрахованием.

В случае кибератак компания сталкивается с приостановкой операционных процессов, потерей клиентов и дохода и пр. В рамках киберстрахования можно в том числе получить компенсацию упущенной выгоды за время "простоя" бизнеса. Наличие полиса также упрощает процедуру восстановления IT-инфраструктуры из бэкапов — обеспечивает возмещение затрат на восстановление данных и систем, оплату внешних специалистов, прочие непредвиденные расходы.

Помимо перечисленных рисков в программы киберстрахования включены и юридические риски, которые включают компенсацию судебных расходов, консалтинг, форензик-отчёты и т. д. Таким образом, наличие страхования позволяет нивелировать финансовые потери бизнеса на всех этапах киберинцидента.

"К сожалению, несмотря на наличие эффективных инструментов кибербезопасности, бизнес не может полностью оградить себя от угроз. Компаниям необходимо повышать киберустойчивость — в текущих реалиях важнее всего то, насколько быстро и безболезненно бизнес может восстановиться после кибератаки. Поэтому подход к страхованию должен быть не как к "финансовой подушке безопасности", которая сможет компенсировать убытки. Киберстрахование — это сервисный продукт, который помогает найти надежного партнера для решения проблем, возникших в ходе кибератаки, а также сохранить финансовую устойчивость за счет получения выплат для покрытия этих расходов", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК. 

ИТ-холдинг T1 и YADRO запустили совместную линейку ПАК для обеспечения ИИ-суверенитета
"Солар" и ИТ-холдинг Т1 расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников
"МТТЕХ" и ИТ-холдинг Т1 договорились о совместном развитии технологий в городском транспорте
ИТ-холдинг Т1 и холдинг "Азимут" представили российский ПАК для масштабирования частных облаков на процессорах пятого поколения
ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли
ВСК запускает онлайн-оформление каско "Компакт фикс" вместе с ОСАГО

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

"Северсталь" и HL (Hanʼs Laser) в России развивают комплексные решения для повышения эффективности металлообработки

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

"Рыцари Сорока Островов" разоблачат зло — начались съемки фантастического сериала для Wink

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор 

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

