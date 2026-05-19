"Солар" и ИТ-холдинг Т1 расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников

ГК "Солар", ведущий вендор комплексной кибербезопасности в России, и ИТ-холдинг Т1 продолжают укреплять сотрудничество в области кибербезопасности. Компании подписали два меморандума на конференции ЦИПР-2026. Вендоры планируют развивать комплексные проекты в сфере защиты корпоративных данных, а также расширять сотрудничество в безопасной разработке приложений на базе платформы Сфера.DevOps и решений, которые входят в состав портфель активов ГК "Солар". Так, в направлении AppSec, наряду с продуктом Solar appSrcreener, в контур сотрудничества входят Luntry, решение для защиты контейнеров и Kubernetes, система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASMP. Платформа для повышения киберграмотности сотрудников Secure-T Awareness Platform также усиливает портфель совместных проектов двух компаний.

ИТ-холдинг Т1 стабильно входит в пятерку крупнейших производителей на рынке ВКС-решений с показателем NPS около 35% и способностью выдерживать до 10000 пользователей в одной конференции. Платформа корпоративных коммуникаций DION — это экосистема, объединяющая различные технологии для корпоративных коммуникаций, совместной работы и управления бизнес-процессами. Чаты являются одним из таких эффективных инструментов быстрого обмена информацией.

В первую очередь стороны сосредоточились на обеспечении защиты корпоративных чатов, так как это один из ключевых каналов утечек данных (37%) по данным экспертов "Солара". Подтвержденная совместимость DLP-системы Solar Dozor с мессенджером DION.Чаты позволяет нативно встраивать решения в IT-инфраструктуру и контролировать каналы передачи данных внутри них. Например, выявлять попытки несанкционированной передачи конфиденциальной информации, применять политики безопасности и фиксировать инциденты в едином контуре. В результате клиенты получают защищенную среду для быстрых коммуникаций без потери функциональности и необходимости кастомизации. В перспективе партнеры планируют создать совместное комплексное решение, которое объединит возможности Solar Dozor и платформы корпоративных коммуникаций DION.

Расширение партнерства Т1 и "Солара" в сфере безопасной разработки отвечает динамике развития ИБ-рынка. Решения для обеспечения безопасной разработки являются частью сегмента анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ, это второй по величине сегмент рынка продуктов информационной безопасности. По данным Б1, этот сегмент вырастет до 79 млрд рублей к 2030 году со среднегодовыми темпами на уровне 14%. Развитию рынка способствуют импортозамещение, позиция регуляторов в отношении стандартов РБПО, интерес бизнеса к полноценным платформам, которые обеспечивают комплексную защиту на всех этапах разработки ПО. Поэтому в контур соглашения партнеры включили четыре интегрированные технологии, входящие в портфель вендоров. В их числе: модуль Сфера.DevOps платформы производства ПО "Сфера" (входит в ИТ-холдинг Т1), а также решения ГК "Солар": платформа Luntry для комплексной защиты контейнеров и Kubernetes, продукт Hexway ASOC для управления безопасной разработкой и on-premise-платформа Secure-T Awareness Platform.

"Мы ушли от точечной интеграции отдельных решений к плановой архитектуре построения комплексной защиты. Важно не просто подтвердить техническую совместимость с продуктами "Солара" по ICAP, а закрыть реальные сценарии атак — от утечек в корпоративных чатах до рисков в разработке и контейнерных средах. В результате российские компании получают единый контур безопасности, который проще внедрять, сопровождать и развивать в рамках импортозамещения", — поделился Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные решения" ИТ-холдинга Т1.

"Укрепление партнерских отношений с ИТ-холдингом Т1 в области кибербезопасности уже становится доброй традицией и продолжением нашей клиентоцентричной стратегии. Подтвержденная совместимость решений "Солара" с мессенджером DION.Чаты и платформой Сфера.DevOps защищает три главных канала для кибератак: корпоративные чаты, разработка кода и защита контейнеров, а также социальный инжиниринг. Таким образом, клиенты получают комплексную защиту от утечек и взлома IT-инфраструктуры без потери эффективности работы сотрудников", — прокомментировал Николай Сивак, коммерческий директор ГК "Солар".

На протяжении нескольких лет "Солар" и ИТ-холдинг Т1 развивают комплексные ИБ-системы и укрепляют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и обучении киберграмотности сотрудников.

"Аврора ТВ" выходит в эфир: "Ростелеком" представил первое полностью отечественное решение для смарт-ТВ

На конференции ЦИПР-2026 "Ростелеком" представил первое на 100% отечественное решение для смарт-ТВ на базе операционной системы (ОС) "Аврора". Также компания показала на своем стенде прототипы умных российских телевизоров с предустановленной "Авророй ТВ".

В рамках выставки "Металлообработка-2026" "Северсталь" и мировой производитель промышленного лазерного оборудования HL (Hanʼs Laser) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере разработки и продвижения комплексных решений для металлообрабатывающих предприятий.

Стартовали съемки сериала по мотивам книги писателя-фантаста Сергея Лукьяненко <a href="https://wink.ru/series/rytsari-soroka-ostrovov-year-2026" target="_blank">"Рыцари Сорока Островов"</a> (18+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Режиссером стал Ким Дружинин ("Злые люди", "28 панфиловцев" и другие). В ролях Артем Кошман, Полина Гухман, Вероника Устимова, Олег Савостюк, Святослав Рогожан, Кузьма Котрелев, Никита Кологривый, Елисей Чучилин, Александра Нестерова, Ника Жукова и многие другие. Родителей главных персонажей сыграют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова.

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

В среду, 13 мая, суд Ленинского района Самары огласил приговор экс-начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко, обвинявшегося в масштабной коррупции. Суд приговорил его к 11 годам колонии строго режима со штрафом в 293 млн руб. и лишил звания генерал-майора. Также с него решено взыскать 73 млн рублей, полученных в результате преступления.

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

