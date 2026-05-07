"Зеленоглазое такси", "Вишневая девятка" и "Кабриолет" — самарцы назвали любимые автомобильные песни

07.05.2026 14:45 Читали 16

Самарцы назвали топ-5 песен на автомобильную тематику, в который вошли: "Зеленоглазое такси" Михаила Боярского (35%), "Вишневая девятка" группы "Комбинация" (26%), "Кабриолет" Любови Успенской (26%), "Такси, такси" Игоря Николаева (25%) и "Черный бумер" Сереги (22%). Авито Авто и "КИОН Музыка" провели опрос и выяснили, что самарцы слушают за рулем.

Почти 60% самарцев водят автомобиль. В среднем они садятся за руль около 15 раз в месяц и проводят в машине примерно 2,5 часа в день. Интересно, что в общенациональной выборке те, кто ездит всего лишь несколько раз в год, проводят в автомобиле больше времени — около 3,5 часа за одну поездку. Это может быть связано с тем, что редкие поездки чаще оказываются более длительными — например, междугородние маршруты или путешествие на машине.

Согласно данным опроса, в поездках автомобилисты Самары чаще всего слушают собственный музыкальный плейлист (63%) и радио (44%). Такие форматы наиболее удобны для водителей, так как они не требуют визуального внимания и позволяют совмещать вождение с фоновым прослушиванием. В целом по России женщины чаще выбирают свой список треков (70% против 66% у мужчин), тогда как мужчины чаще слушают радио (48% против 42%).

Часть самарцев (20%) отмечает, что аудиосопровождение должен выбирать водитель в поездке. При этом большинство (47%) выступают за совместный выбор с пассажирами. Важно отметить, что чем реже человек водит, тем чаще он склонен делегировать решение. Среди россиян, кто садится за руль несколько раз в месяц или реже, доля сторонников совместного выбора достигает 44–46%. Это может быть связано с тем, что для таких пользователей поездки чаще связаны с компанией, а не с повседневной рутиной.

С точки зрения музыкальных предпочтений у самарцев лидирует поп-музыка (48%). На втором месте рэп и хип-хоп — этот жанр выбирают 23% респондентов. Далее идут рок (21%) и шансон (19%). При этом наблюдаются яркие поколенческие различия. Если смотреть на выборку по всей стране, то молодежь 18–34 лет чаще выбирает поп и рэп, а водители старше 55 лет, напротив, отдают предпочтение шансону.

*Данные по Российской Федерации

Также результаты исследования показали, каких исполнителей чаще всего слушают водители Самары в машине. Среди отечественных артистов лидируют "Руки Вверх!" (32%), Михаил Круг (32%) и Zivert (24%). При этом наблюдаются заметные различия по полу среди россиян в целом: мужчины чаще выбирают Михаила Круга (29%) и "Короля и Шута" (28%), тогда как женщины — "Руки Вверх!" (28%) и певицу ANNA ASTI (24%).