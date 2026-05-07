Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Зеленоглазое такси", "Вишневая девятка" и "Кабриолет" — самарцы назвали любимые автомобильные песни

Самарцы назвали топ-5 песен на автомобильную тематику, в который вошли: "Зеленоглазое такси" Михаила Боярского (35%), "Вишневая девятка" группы "Комбинация" (26%), "Кабриолет" Любови Успенской (26%), "Такси, такси" Игоря Николаева (25%) и "Черный бумер" Сереги (22%). Авито Авто и "КИОН Музыка" провели опрос и выяснили, что самарцы слушают за рулем.

Почти 60% самарцев водят автомобиль. В среднем они садятся за руль около 15 раз в месяц и проводят в машине примерно 2,5 часа в день. Интересно, что в общенациональной выборке те, кто ездит всего лишь несколько раз в год, проводят в автомобиле больше времени — около 3,5 часа за одну поездку. Это может быть связано с тем, что редкие поездки чаще оказываются более длительными — например, междугородние маршруты или путешествие на машине.

Согласно данным опроса, в поездках автомобилисты Самары чаще всего слушают собственный музыкальный плейлист (63%) и радио (44%). Такие форматы наиболее удобны для водителей, так как они не требуют визуального внимания и позволяют совмещать вождение с фоновым прослушиванием. В целом по России женщины чаще выбирают свой список треков (70% против 66% у мужчин), тогда как мужчины чаще слушают радио (48% против 42%).

Часть самарцев (20%) отмечает, что аудиосопровождение должен выбирать водитель в поездке. При этом большинство (47%) выступают за совместный выбор с пассажирами. Важно отметить, что чем реже человек водит, тем чаще он склонен делегировать решение. Среди россиян, кто садится за руль несколько раз в месяц или реже, доля сторонников совместного выбора достигает 44–46%. Это может быть связано с тем, что для таких пользователей поездки чаще связаны с компанией, а не с повседневной рутиной.

С точки зрения музыкальных предпочтений у самарцев лидирует поп-музыка (48%). На втором месте рэп и хип-хоп — этот жанр выбирают 23% респондентов. Далее идут рок (21%) и шансон (19%). При этом наблюдаются яркие поколенческие различия. Если смотреть на выборку по всей стране, то молодежь 18–34 лет чаще выбирает поп и рэп, а водители старше 55 лет, напротив, отдают предпочтение шансону.

*Данные по Российской Федерации

Также результаты исследования показали, каких исполнителей чаще всего слушают водители Самары в машине. Среди отечественных артистов лидируют "Руки Вверх!" (32%), Михаил Круг (32%) и Zivert (24%). При этом наблюдаются заметные различия по полу среди россиян в целом: мужчины чаще выбирают Михаила Круга (29%) и "Короля и Шута" (28%), тогда как женщины — "Руки Вверх!" (28%) и певицу ANNA ASTI (24%). 

"Северсталь Сеть" усиливает цифровую инфраструктуру
Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

