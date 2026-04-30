Появился прогноз погоды на май в Самарской области

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на последний месяц весны на территории Приволжского УГМС, включая Самарскую область. Судя по нему, сюрпризов в виде аномалий синоптики не ожидают.

"Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 14,1 до 16,3 градуса, что около средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается близким к норме (22-45 мм)", — сообщили в Гидрометцентре.

Начнется же месяц с дождей. Как указано в прогнозе Приволжского УГМС, они будут идти вплоть до 4 мая. Температура воздуха будет постепенно подниматься. Если днем 1 мая ожидают от 6 до 11 градусов, то 4 числа — уже от 13 до 18 градусов. Правда, ночью столбики термометров все еще могут опускаться и ниже ноля. Например, до -1 градуса прогнозируют на 3 мая.

"Чаще всего в мае погода переменчива. Заморозки в воздухе отмечаются в различные периоды месяца, но чаще всего — во время цветения черемухи, за что и получили название "черемуховые холода". Также в этом месяце увеличивается количество выпадающих осадков, которые приобретают характер ливневых и часто сопровождаются грозами и шквалами. Шумные грозы в мае отмечаются в среднем 4-5 дней, на 3 дня чаще, чем в апреле", — добавили синоптики.