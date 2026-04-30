Жители пос. Мехзавод и "Новой Самары" на сутки останутся без холодной воды

График подвоза и места расстановки бойлеров на 30 апреля:
пос. Мехзавод:
- бойлер №1 - квартал 5, д. 5 (на площадке с торца) - с 10:00 до 15:00, далее переезд в квартал 15, д. 2 (на площадке с торца) - с 16:00 до 20:00;
- бойлер № 2 - квартал 11-23 (на площадке за домом) - с 10:00 до 15:00, далее переезд в квартал 11-18 ("Эдем") - с 16:00 до 20:00;
- бойлер № 3 - ст. Козелковская (улицы Черниговская/Курильская) - с 10:00 до 15:00, далее переезд на ул. Совхозную (у озера) - с 16:00 до 20:00.
Микрорайон Новая Самара:
- бойлер №4 - квартал 1-39 (с уличной стороны, стоянка) - с 10:00 до 20:00;
- бойлер №5 - ул. Баженова, 4 (с уличной стороны) - с 10:00 до 20:00.
С информацией о работе на сетях холодного водоснабжения можно подробнее ознакомиться на официальном сайте "РКС-Самара". По вопросам аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения звонки от жителей города принимаются по телефонам: 8 (846) 311-05-05 и 8 (846) 334-75-12.