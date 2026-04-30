Жители пос. Мехзавод и "Новой Самары" на сутки останутся без холодной воды

30.04.2026 10:30 Читали 20

С 10:00 30 апреля до 10:00 1 мая будет отключено холодное водоснабжение в пос. Мехзавод и микрорайоне Новая Самара, сообщает мэрия города. Это необходимо для выполнения плановых работ в Красноглинском районе - переврезки реконструируемого участка водовода в рамках строительства дублера Московского шоссе. Жителям рекомендуется с вечера 29 апреля сделать запас воды для бытовых нужд. Также ресурсоснабжающая компания "РКС-Самара" будет подвозить холодную воду.