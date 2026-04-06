В Авито Авто составили топ-10 новинок российского авторынка

06.04.2026

Самым популярным автодебютантом 2025 года стал TENET T7 — эта модель лидирует как по доле интереса пользователей, так и по доле в предложении на российском рынке. При этом доля авто, которые вышли на российский рынок в 2025 году, составила почти 20% от общего объема предложений новых автомобилей в первом квартале 2026 года.

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей и составили рейтинг самых популярных официальных новинок, вышедших в 2025 году. В исследование вошли модели, которые появились в продаже за последние полтора года и уже стали востребованными у пользователей платформы.

TENET T7 — самая заметная модель года

TENET T7 — одна из самых ярких новинок на российском рынке. Модель бренда TENET, вышедшего в феврале 2025 года, фактически стала локализованной версией Chery Tiggo 7L — удлиненного на 40 мм варианта Tiggo 7 Pro Max. TENET T7 занял свое место в сегменте среднеразмерных семейных кроссоверов. Среди основных конкурентов — Belgee X70 и Changan CS35 Plus, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

Ставку модель делает на оснащение: мультимедийный экран 12,3 дюйма, панорамную крышу, круговой обзор с функцией "прозрачного шасси", телематику и расширенный набор подогревов. По данным Авито Авто, TENET T7 стал лидером рейтинга с долей интереса 3,8%. Средняя цена модели составила 2,9 млн рублей, а доля в предложении новых автомобилей достигла 4,8%.

TENET T4 — компактный кроссовер с расчетом на массовый спрос

TENET T4 — компактный кроссовер, который представлен на рынке как аналог Chery Tiggo 4. Модель ориентирована на сегмент компактных кроссоверов и подходит тем, кому нужен практичный городской автомобиль с понятным позиционированием и адаптацией к российским условиям. Главными конкурентами TENET T4 считаются Geely Coolray и Changan CS35.

Одним из достоинств TENET T4 является наличие в базовых моделях набора опций, которые особенно важны при подготовке к зимней эксплуатации: подогрев руля, сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Также модель предлагает два силовых агрегата — атмосферный двигатель мощностью 113 л. с. и 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. TENET T4 занял второе место в рейтинге с долей интереса 3,7%, средней ценой 2,3 млн рублей и долей в предложении новых автомобилей — 4,5%.

LADA Iskra — одна из главных российских премьер

LADA Iskra — российский переднеприводный компактный автомобиль АвтоВАЗа, впервые представленный 5 июня 2024 года на ПМЭФ. А уже в июле 2025 года модель появилась в продаже. LADA Iskra стала новой разработкой бренда в массовом сегменте и уже на старте получила сразу три варианта кузова: седан, универсал и кросс-версию SW Cross.

Производитель делает акцент на вместительности, современном оснащении и безопасности. У Iskra есть мультимедийная система LADA EnjoY Evo, а высокий уровень безопасности подтвержден 84 краш-тестами. Данная модель заняла третью позицию с долей интереса 1,8%, средней ценой 1,5 млн рублей и долей предложений среди новых автомобилей 1,2%.

Jetour T1 — новый кроссовер с мощным двигателем

Jetour T1 — новая модель китайского бренда в сегменте кроссоверов, который остается одним из самых конкурентных на российском рынке. Автомобиль ориентирован на аудиторию, которой важны универсальность, современный дизайн и более выразительный внедорожный образ, а потому хорошо вписывается в текущий потребительский спрос.

Одной из особенностей модели стал 2-литровый двигатель мощностью 245 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такое оснащение делает Jetour T1 одним из самых мощных автомобилей в подборке. По данным Авито Авто, модель заняла четвертое место в рейтинге с долей интереса 1%. Средняя цена Jetour T1 составила 3,9 млн руб., а доля предложения достигла 1%.

TENET T8 — просторный SUV для семейных поездок

TENET T8 — более крупный кроссовер бренда TENET и третья модель марки, вошедшая в рейтинг самых популярных новинок. Автомобиль рассчитан на покупателей, которым важны просторный салон, универсальность и более высокий уровень практичности в семейных поездках и дальних маршрутах.

Среди сильных сторон модели — полный привод с шестью режимами движения, комфортная подвеска, хорошая шумоизоляция и вместительный багажник. За счет этого TENET T8 выглядит как предложение для аудитории, которая рассматривает более крупный и оснащенный SUV. По данным Авито Авто, модель заняла пятое место с долей интереса 0,8%, средней ценой 3,8 млн рублей и долей предложения на платформе 1,1%.

Вторую половину рейтинга открывает седан Belgee S50, средняя стоимость которого на платформе составляет 2,2 млн рублей. Остальные позиции в топ-10 заняли кроссоверы: EXEED Exlantix ET и Geely EX5 EM-i при средней цене 7 млн и 3,9 млн рублей соответственно, а также Chery Tiggo 7L и HAVAL H7 — по средней цене 2,9 млн и 4 млн рублей.

Топ-10 популярных новых автомобилей, январь–март 2026 г., данные Авито Авто