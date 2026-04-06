Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Авито Авто составили топ-10 новинок российского авторынка

Самым популярным автодебютантом 2025 года стал TENET T7 — эта модель лидирует как по доле интереса пользователей, так и по доле в предложении на российском рынке. При этом доля авто, которые вышли на российский рынок в 2025 году, составила почти 20% от общего объема предложений новых автомобилей в первом квартале 2026 года.

Эксперты Авито Авто проанализировали рынок новых автомобилей и составили рейтинг самых популярных официальных новинок, вышедших в 2025 году. В исследование вошли модели, которые появились в продаже за последние полтора года и уже стали востребованными у пользователей платформы.

TENET T7 — самая заметная модель года

TENET T7 — одна из самых ярких новинок на российском рынке. Модель бренда TENET, вышедшего в феврале 2025 года, фактически стала локализованной версией Chery Tiggo 7L — удлиненного на 40 мм варианта Tiggo 7 Pro Max. TENET T7 занял свое место в сегменте среднеразмерных семейных кроссоверов. Среди основных конкурентов — Belgee X70 и Changan CS35 Plus, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

Ставку модель делает на оснащение: мультимедийный экран 12,3 дюйма, панорамную крышу, круговой обзор с функцией "прозрачного шасси", телематику и расширенный набор подогревов. По данным Авито Авто, TENET T7 стал лидером рейтинга с долей интереса 3,8%. Средняя цена модели составила 2,9 млн рублей, а доля в предложении новых автомобилей достигла 4,8%.

TENET T4 — компактный кроссовер с расчетом на массовый спрос

TENET T4 — компактный кроссовер, который представлен на рынке как аналог Chery Tiggo 4. Модель ориентирована на сегмент компактных кроссоверов и подходит тем, кому нужен практичный городской автомобиль с понятным позиционированием и адаптацией к российским условиям. Главными конкурентами TENET T4 считаются Geely Coolray и Changan CS35.

Одним из достоинств TENET T4 является наличие в базовых моделях набора опций, которые особенно важны при подготовке к зимней эксплуатации: подогрев руля, сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Также модель предлагает два силовых агрегата — атмосферный двигатель мощностью 113 л. с. и 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. TENET T4 занял второе место в рейтинге с долей интереса 3,7%, средней ценой 2,3 млн рублей и долей в предложении новых автомобилей — 4,5%.

LADA Iskra — одна из главных российских премьер

LADA Iskra — российский переднеприводный компактный автомобиль АвтоВАЗа, впервые представленный 5 июня 2024 года на ПМЭФ. А уже в июле 2025 года модель появилась в продаже. LADA Iskra стала новой разработкой бренда в массовом сегменте и уже на старте получила сразу три варианта кузова: седан, универсал и кросс-версию SW Cross.

Производитель делает акцент на вместительности, современном оснащении и безопасности. У Iskra есть мультимедийная система LADA EnjoY Evo, а высокий уровень безопасности подтвержден 84 краш-тестами. Данная модель заняла третью позицию с долей интереса 1,8%, средней ценой 1,5 млн рублей и долей предложений среди новых автомобилей 1,2%.

Jetour T1 — новый кроссовер с мощным двигателем

Jetour T1 — новая модель китайского бренда в сегменте кроссоверов, который остается одним из самых конкурентных на российском рынке. Автомобиль ориентирован на аудиторию, которой важны универсальность, современный дизайн и более выразительный внедорожный образ, а потому хорошо вписывается в текущий потребительский спрос.

Одной из особенностей модели стал 2-литровый двигатель мощностью 245 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такое оснащение делает Jetour T1 одним из самых мощных автомобилей в подборке. По данным Авито Авто, модель заняла четвертое место в рейтинге с долей интереса 1%. Средняя цена Jetour T1 составила 3,9 млн руб., а доля предложения достигла 1%.

TENET T8 — просторный SUV для семейных поездок

TENET T8 — более крупный кроссовер бренда TENET и третья модель марки, вошедшая в рейтинг самых популярных новинок. Автомобиль рассчитан на покупателей, которым важны просторный салон, универсальность и более высокий уровень практичности в семейных поездках и дальних маршрутах.

Среди сильных сторон модели — полный привод с шестью режимами движения, комфортная подвеска, хорошая шумоизоляция и вместительный багажник. За счет этого TENET T8 выглядит как предложение для аудитории, которая рассматривает более крупный и оснащенный SUV. По данным Авито Авто, модель заняла пятое место с долей интереса 0,8%, средней ценой 3,8 млн рублей и долей предложения на платформе 1,1%.

Вторую половину рейтинга открывает седан Belgee S50, средняя стоимость которого на платформе составляет 2,2 млн рублей. Остальные позиции в топ-10 заняли кроссоверы: EXEED Exlantix ET и Geely EX5 EM-i при средней цене 7 млн и 3,9 млн рублей соответственно, а также Chery Tiggo 7L и HAVAL H7 — по средней цене 2,9 млн и 4 млн рублей.

Топ-10 популярных новых автомобилей, январь–март 2026 г., данные Авито Авто

В Самаре состоится экскурсия по криминальной хронике города разных эпох
В Самаре состоится "Самарский космический полумарафон"
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Самарский театр оперы и балета представит постановку "Зори здесь тихие"

В России и мире

"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

