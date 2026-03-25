Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

25.03.2026 13:31 Читали 3

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

"Появился прогноз аномалий температуры воздуха на часть вегетационного периода — до июня. Судя по опубликованным Гидрометцентром картам, Самара находится в розовой зоне. То есть аномалия ожидается в положительную сторону — до +1 градуса от нормы", — рассказал Вячеслав Демин.

В Самаре нормальной считается среднемесячная температура воздуха:

в апреле — 7,5 градуса;

в мае — 15,6 градуса;

в июне — 19,8 градуса.

"По области апрельская норма 6,7 градуса. Гидрометцентр прогнозирует, что она такой и будет в предстоящем месяце. Осадки также ожидаются около нормы — 40 мм", — сообщил специалист.

При этом Вячеслав Демин отметил, что оправдываемость долгосрочных прогнозов погоды довольно низкая. Более точными являются краткосрочные.