Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре прошел турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева

На стадионе "Металлург" в Самаре сошлись больше ста спортсменов со всей области. Здесь в рамках федерального партийного проекта "Выбор сильных" прошли соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти заслуженного тренера России, человека, чье имя для многих стало синонимом преданности делу и умения растить чемпионов.

Роллан Константинович Гассиев — тренер с большой буквы. За свою жизнь он воспитал свыше двадцати мастеров спорта России, победителей и призеров всероссийских и международных турниров. Среди его учеников — олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. Именно под руководством Гассиева будущий олимпиец делал первые шаги в большом спорте.

Соревнования, посвященные его памяти, собрали больше ста участников. Для многих из них этот турнир стал не просто проверкой сил, но и возможностью прикоснуться к истории, вспомнить человека, который стоял у истоков самарской школы вольной борьбы.

"Роллан Константинович был не просто тренером, он был наставником, который умел видеть в каждом своем ученике личность, — поделился один из организаторов турнира. — Он знал, когда нужно подбодрить, а когда — жестко спросить. И это давало результат. Его воспитанники всегда отличались характером. И сегодняшние соревнования — это дань уважения его труду и его философии".

"Гассиев был из тех людей, которые не просто учили бороться, а учили жить. Для нас этот турнир — возможность почтить его память и показать, что его дело живет", — отмечают воспитанники самарской школы борьбы.

Координатор проекта "Выбор сильных", президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин направил участникам приветствие, подчеркнув, что такие соревнования — важная часть работы по сохранению спортивного наследия и воспитанию нового поколения борцов.

Кроме того, Александр Иванович напомнил, что совсем скоро Самара примет главный старт весны — Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" памяти Игоря Найвальта. В этом году он пройдет 5 и 6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.

Но есть важное отличие: в этом году победа на "Новой высоте" — это не просто титул. Это прямая путевка на Первенство мира. Там, где решается судьба сильнейших, где каждый выход на ковер может стать стартом большой карьеры, отметил Живайкин.

"Борьба обещает быть не только жаркой, но и судьбоносной. Самарский Дворец спорта снова станет местом, где воздух звенит от адреналина, а каждая схватка — как эпизод из большой книги человеческой воли", — подчеркнул координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области.

На турнир "Новая высота" ожидают юных борцов из разных стран — уверенных в своей  силе, одержимых мечтой, и пусть на ковре они соперники, но за его пределами — настоящие единомышленники спорта и мужества.

Эксперты на Т1 Форуме: как множить ИИ-возможности, сокращая риски
Капитан утонувшего в Волге судна "Каштан" полностью признал вину
Вирусами можно заразиться даже в самоизоляции — врач ВСК отвечает на основные вопросы про простуду
Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре
Большие возможности для малого бизнеса: "Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис "Wi-Fi с авторизацией"

"Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого <a href="https://msk.rt.ru/b2b/internet/business_wifi" target="_blank">Wi-Fi с авторизацией</a> за счет интеграции собственной Wi-Fi платформы с оборудованием российских производителей. Клиенты компании в сегменте малого бизнеса, которые уже пользуются базовой услугой "Интернет для бизнеса", смогут организовать сеть Wi-Fi для своих гостей/покупателей без дополнительных затрат на покупку или аренду отдельной Wi-Fi-точки доступа. Возможность выбрать подходящее устройство из списка, который теперь включает около 20 моделей, поможет предпринимателям сосредоточиться на качестве клиентского сервиса.

"Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями

На конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" руководитель дивизиона "Северсталь Сети" Александр Рогачёв представил решения компании, которые позволяют малому и среднему бизнесу сохранять конкурентоспособность в условиях падения спроса и роста конкуренции.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

