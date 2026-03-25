Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксперты на Т1 Форуме: как множить ИИ-возможности, сокращая риски

"Мир меняется под воздействием ИИ, и бизнес вынужден адаптироваться на максимальной скорости: от чат‑ассистентов мы переходим к мультиагентным системам и "ассистентам действия" без человека", — отметил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1). По его словам, в этих условиях лоскутное внедрение ИИ‑агентов грозит хаосом, а игнорирование рисков безопасности и теневого ИИ — прямыми потерями для бизнеса. Как ИИ меняет правила игры в бизнесе, говорили эксперты на сессии "ИИ и человек 2.0: от экспериментов к управляемой системе" на Т1 форуме.

Как отметил Игорь Никитин, генеральный директор WMT AI, ИИ по масштабу производимых изменений сравним с электричеством. Из-за этого пересматривается парадигма профессий: человеческий опыт и стаж обесцениваются, если рядом есть специалист, работающий в тесной связке с ИИ. Эти умения, по словам Никитина, необходимо прокачивать постоянно. "Искусственный интеллект — это спортзал. Я не могу пообещать вам ничего после двух тренировок, но через три месяца, когда накопятся тысячи диалогов, вы увидите: вы и ИИ вместе сможете гораздо больше того, что вы делали раньше", — подчеркнул Никитин.

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу Финуслуги Игорь Алутин рассказал: "ИИ радикально меняет роль руководителя. Каждый топ-менеджер обязан владеть ИИ — уметь не только "промтить", но и собирать прототипы цифровых решений с помощью вайбкодинга. Сегодня в нашей компании выстраиваются "ИИ заводы" — связки агентов, которые сами проверяют гипотезы и разрабатывают новые продукты, а лидер управляет уже не только людьми, но и архитектурой этих заводов".

В крупном банке ИИ — это уже не набор красивых пилотов, а конвейер, который ежедневно производит и обновляет модели под реальные бизнес‑процессы, подчеркнул Денис Суржко, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования, вице‑президент Банка ВТБ.

"Взаимодействуя с ИИ, мы работаем не с физикой и химией, а с социальными и экономическими системами, которые меняются постоянно, поэтому модель — не артефакт, а процесс. Ее нужно переобучать, пересматривать признаки, контролировать качество, иначе через несколько месяцев она превращается в источник ошибок и финансовых потерь, — отметил Суржко.

Эксперт по ИИ безопасности технический директор ГК "Солар" Евгений Федоров предостерег от погружения в эйфорию ИИ агентов: риски утечек через ИИ сервисы растут кратно. При этом он подчеркнул, что до 80% сотрудников используют внешние ИИ инструменты в обход правил. "Теневой ИИ — это данность. Если вы попытаетесь его запретить, ничего не произойдет — сотрудники все равно будут пользоваться внешними сервисами. При этом около 60% компаний не контролируют входящий и исходящий трафик в нейросети. Поэтому бизнесу стоит признать эти изменения в поведении сотрудников, дать людям удобные и безопасные инструменты и научить ими пользоваться. Мы в "Соларе" также рассматриваем этот фактор для развития экосистемы решений, которые контролируют ИИ-трафик и обеспечивают защиту данных", — дополняет Евгений Федоров.

"Задача лидеров — не "накрутить побольше агентов", а выстроить масштабируемую и безопасную архитектуру, где возможности ИИ и контроль за ними растут синхронно", — резюмировал Сергей Голицын.

"Т1 Форум" в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнёром форума выступает компания YADRO, также его поддерживают компании Солар (золотой партнёрский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнёрские статусы), Orion soft. Генеральный медиапартнёр форума — ИД Коммерсантъ, партнёр деловой программы — группа компаний РБК, стратегический информационный партнёр — Российская газета, партнёр новостного потока News.ru, официальные медиапартнёры форума — Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, Frank Media, Russian Business и журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One, Монокль и Компьютерра. Коммьюнити-партнёры форума — редакция "Молодежь Москвы", Ассоциация "ФинТех", Ассоциация "РУССОФТ".

Назад. 25 марта 2026
Капитан утонувшего в Волге судна "Каштан" полностью признал вину
Вирусами можно заразиться даже в самоизоляции — врач ВСК отвечает на основные вопросы про простуду
Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре
В Самаре прошел турнир по вольной борьбе памяти легендарного тренера Роланда Гассиева

Большие возможности для малого бизнеса: "Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис "Wi-Fi с авторизацией"

"Ростелеком" расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих возможность организации сервиса гостевого <a href="https://msk.rt.ru/b2b/internet/business_wifi" target="_blank">Wi-Fi с авторизацией</a> за счет интеграции собственной Wi-Fi платформы с оборудованием российских производителей. Клиенты компании в сегменте малого бизнеса, которые уже пользуются базовой услугой "Интернет для бизнеса", смогут организовать сеть Wi-Fi для своих гостей/покупателей без дополнительных затрат на покупку или аренду отдельной Wi-Fi-точки доступа. Возможность выбрать подходящее устройство из списка, который теперь включает около 20 моделей, поможет предпринимателям сосредоточиться на качестве клиентского сервиса.

"Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями

На конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" руководитель дивизиона "Северсталь Сети" Александр Рогачёв представил решения компании, которые позволяют малому и среднему бизнесу сохранять конкурентоспособность в условиях падения спроса и роста конкуренции.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

