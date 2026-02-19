Компания Т1 Облако вышла на рынок мониторинга информационной безопасности

16+
Пользователи облачного SOC от Т1 смогут круглосуточно отслеживать события информационной безопасности, чтобы оперативно реагировать на действия злоумышленников, не позволяя им развить атаку. Таким образом, ИТ-холдинг Т1 вышел на рынок¹ комплексного мониторинга ИБ.

Технологическим партнером проекта стала компания УЦСБ, входящая в топ-15 крупнейших поставщиков решений для защиты информации и уже 18 лет работающая на отечественном рынке. Решение интегрируется в облачную инфраструктуру провайдера. Т1 Облако предоставит технологическую платформу, необходимую для создания и функционирования SOC — обеспечит подключение инфраструктуры и настройку компонентов сбора данных компаний-пользователей в облаке, а также интеграцию коммуникационных каналов, а специалисты УЦСБ — дополнят платформу экспертизой по работе с инцидентами, их выявлением, расследованием и реагированием на них.

Стремительный рост кибератак (по прогнозам экспертов, их количество может вырасти в 2026 году на треть) и усложнение угроз сформировали устойчивый спрос на комплексную круглосуточную защиту. Это подразумевает наличие интеллектуальных систем для фиксации и анализа любой подозрительной активности.

SOC помогает обнаруживать скрытые действия нарушителей, которые могут оставаться незаметными в инфраструктуре годами (среднее время с момента проникновения злоумышленников в инфраструктуру до их локализации составляет 9 дней, при этом известны случаи, когда злоумышленники находились в контуре компании до 3,5 лет и более), изучать внутренние процессы и готовить нанесение ущерба компании.

Облачный SOC от Т1 расширяет возможности внутренних ИБ-команд в части сбора логов, корреляции и круглосуточного реагирования на события ИБ, и снижает затраты на создание локальной SOC-инфраструктуры. Центр мониторинга охватывает весь спектр корпоративных систем — от серверов и баз данных, хранящих в том числе персональные данные, до сетевого оборудования и средств защиты. Для выявления аномалий используются технологии машинного обучения: для аналитиков SOC развернут цифровой помощник на базе LLM, он позволяет оперативно выстраивать корреляции по аномалиям и инцидентам путем запроса в data lake.

Сервис особенно актуален для компаний с обширной ИТ-инфраструктурой, государственных организаций, субъектов КИИ и предприятий, на которые распространяются повышенные требования по информационной безопасности. SOC Т1 Облако подключен к ГосСОПКА. Работа центра мониторинга соответствует положениям 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", 152-ФЗ "О персональных данных" и указа Президента РФ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".

"Мы последовательно расширяем портфель облачных услуг: за полтора года число сервисов выросло с 4 до 16. Тем самым в Т1 Облако создана одна из самых широких линеек ИБ-сервисов среди российских провайдеров. В ответ на растущий запрос рынка по комплексной защите ИТ-инфраструктуры запущен единый центр экспертизы по отслеживанию и предотвращению компьютерных атак. Появление центра мониторинга — логичное продолжение развития экосистемы защиты бизнеса. При этом мы полностью берем на себя вопросы подключения и сопровождения, освобождая клиента от необходимости разбираться в технических деталях", — отметил Игорь Плотников, руководитель направления развития сервисов ИБ T1 Облако.

Пользователь получает единый бесшовный сервис, где технологии работают в связке с аналитикой. "Мы рады стать технологическим партнером Т1 Облако. Совместная работа позволит объединить компетенции УЦСБ SOC в мониторинге и реагировании на инциденты с возможностями облачной платформы. Уверен, что сочетание ИТ- и ИБ-экспертизы позволит предложить заказчикам именно то, что сегодня актуально: гибкость и удобство облачных технологий, а также реальную защиту инфраструктуры, обеспеченную опытной командой киберзащитников", — прокомментировал Антон Ёркин, технический директор УЦСБ.

¹ По данным экспертов, рынок комплексного мониторинга ИБ в 2025 году оценивается в 25-27 млрд рублей.

Авито Авто и актер, певец и гонщик Николай Фоменко объявили о начале долгосрочного сотрудничества, цель которого помочь россиянам выбирать автомобили и автозапчасти более уверенно и безопасно — с опорой на технологии, экспертизу и проверенные сервисы. Планируется, что Николай Фоменко примет участие в ряде специальных проектов, мероприятий и создании эксклюзивного контента для Журнала Авито Авто, а первая совместная рекламная кампания стартует 16 февраля 2026 года.

Цифровая платформа Imredi, входящая в кластер продуктов "Х.Технологии" ПАО "Ростелеком", предлагает специальное актуальное приложение, позволяющее отказаться от мессенджеров и таблиц Google, которые до сих пор используются для информационного обмена с магазинами и сотрудниками, но из-за ограничений на эти привычные инструменты не гарантируют надежность и устойчивость операционных процессов.

Чтобы справиться с февральским настроением и получить эмоциональные витамины в ожидании весны, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подготовил яркую афишу премьер. В последний месяц зимы и только на Wink выйдут еще три эпизода сериала-хита <a href="https://wink.ru/seasons/landyshi-takaya-nezhnaya-lyubov-sezon-2-year-2025" target="_blank">"Ландыши. Вторая весна"</a> (18+) о любви миллиардерши и простого офицера-танкиста, финал сезона состоится 19 февраля. Весь месяц будут выходить новые эпизоды продолжения сериала <a href="https://wink.ru/seasons/deti-peremen-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Дети перемен"</a> (18+), в котором через историю семьи раскрывается противоречивая эпоха 1990-х. Наконец, в ожидании оттепели на финише зимы состоится премьера второго сезона сериала с подходящим названием <a href="https://wink.ru/seasons/otmorozhennye-sezon-2-year-2023" target="_blank">"Отмороженные"</a> (16+), в котором бандитов из девяностых ждут новые приключения в цифровую эпоху.

В 2025 году сразу несколько оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вошли в число самых популярных российских сериалов. Лидирующие позиции в рейтингах заняли продолжение криминальной франшизы "Фишер. Затмение" и одна из главных по интересу зрителей премьер прошлого года "Ландыши. Такая нежная любовь", они же возглавили внутренний топ популярности. В целом проекты линейки Wink Originals заняли девять из десяти мест в рейтинге сериалов ушедшего года. Традиционно лидерами просмотров в категории "Кино" стали проекты для детей и семейного просмотра (девять из десяти). Также Wink представил самые ожидаемые оригинальные проекты, которые выйдут в 2026 году.

Хотя Рудольф Григорян — достаточно молодой бренд-шеф, под его патронажем находятся уже восемь самарских заведений общепита, кроме того, он работает в разных проектах и ведет собственную группу в соцсетях с тысячами подписчиков. Казалось бы, ещё недавно Рудольф помогал брату с заготовками в кафе, а сегодня его суперэкспериментальное меню привлекает гостей в панорамное кафе Roof, сеть здорового питания "Сок баланс" и ресторан на горнолыжном комплексе.

Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

