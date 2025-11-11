ВСК: 82% россиян считает ИИ прорывной технологией, востребованность которой будет только расти

11.11.2025 16:49 Читали 6

Искусственный интеллект — один из ключевых глобальных трендов последнего десятилетия. По разным оценкам, не менее 71% компаний во всем мире так или иначе применяют технологию ИИ в своих бизнес-процессах. В Страховом Доме ВСК провели собственное исследование, чтобы оценить отношение россиян к ИИ и уровень проникновения технологии в повседневную жизнь. Как выяснилось, жители регионов активнее москвичей применяют ИИ, особенно на Урале. В целом же, каждый четвертый россиянин не только знает про технологию, но и регулярно прибегает к помощи ИИ в работе и повседневной жизни.

По оценкам Страхового Дома ВСК, четверть россиян признаются в активном использовании искусственного интеллекта в работе и повседневной жизни. Еще 36% настороженно относятся к ИИ и нейросетям, т. к. их преимущества пока неочевидны. И оставшаяся треть (35%) опрошенных в целом знают о технологии, но пока сами ее не применяют.

В целом россияне позитивно оценивают технологию. Так, 45% респондентов считают, что в будущем ее востребованность будет еще больше расти и 37% — что ИИ и нейросети стали технологическим прорывом, меняющим жизни миллионов людей. В то же время 18% россиян признаются, что такие технологии могут быть вредны, так как от них человек все меньше думает самостоятельно, 12% — считают ИИ угрозой, способной в будущем навредить человечеству, а 7% уверены, что сервисы на базе нейросетей — это временный хайп.

Примечательно, что на данный момент уровень востребованности искусственного интеллекта в регионах значительно выше, чем в столицах. В число наиболее "продвинутых" городов, жители которых активно используют ИИ на работе и в повседневной жизни, вошли: Пермь (58%), Екатеринбург (47%), Краснодар и Новосибирск (по 45%). Для сравнения в Москве и Санкт-Петербурге эти показатели равны 25% и 23% соответственно. Самая высокая доля тех, кто считает ИИ угрозой, проживает в Ростове-на-Дону (21%), Нижнем Новгороде (20%) и Самаре (17%).

Ключевым барьером для использования ИИ является страх утечки персональных данных — в этом признались 62% респондентов. Из них 41% россиян стараются не загружать в чат-боты данные, которые потенциально могут навредить. Еще 40% в целях предосторожности общаются с виртуальным помощником только на общие темы.

Причем, особенно ярко эта тенденция прослеживается среди молодежи — 55% респондентов в возрасте 18-24 лет не делятся с ИИ данными о себе, а также людей с высоким уровнем дохода — 49% опрошенных в этой категории.

Предоставленные данные включают первую часть масштабного исследования ВСК об отношении россиян к ИИ. Опрос проводился среди более 1000 респондентов в России и городах-миллионниках.