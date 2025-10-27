16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сервер 5-го поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в Реестр РЭП

Читали 11

Сервер 2U общего назначения МЛТ-С российской ИТ-компании "Мультиллект" (совместное предприятие компании "Азимут" Госкорпорации Ростех и ИТ-холдинга Т1) успешно прошел все необходимые процедуры сертификации. Разработку официально внесли в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Реестр РЭП), утвержденный Минпромторгом России.

Регистрация в Реестре РЭП подтверждает российское происхождение продукта и дает возможность для широкого внедрения в государственном и корпоративном секторах.

Сервер класса 2U (монтируется в серверную стойку и занимает два юнита стойки в высоту) общего назначения МЛТ-С — это флагманское решение инженеров компании "Мультиллект". Он предназначен для работы с критически важными задачами по обработке и хранению данных, а также для выполнения операций с применением искусственного интеллекта.

Новый сервер построен на процессорах 5-го поколения, что обеспечивает оптимальную производительность и соотношение "цена-качество". Он соответствует техническим и качественным требованиям, предъявляемым объектами критической информационной инфраструктуры к такому типу оборудования. МЛТ-С поддерживает широкий спектр операционных систем, включая российские (Astra Linux), и совместим с основными системами виртуализации.

"Включение нашего нового сервера в реестр РЭП — это важный шаг и доказательство конкурентоспособности российских разработок. Это позволяет нашим заказчикам из госсектора и стратегических отраслей промышленности получить доступ к передовым вычислительным мощностям отечественного производства. Наша продукция содействует укреплению технологического суверенитета России, предлагая реальную альтернативу иностранным решениям. Следующий шаг — запуск серийного производства изделия, к которому уже готовится завод "Азимут", — сообщил генеральный директор "Азимута" Аскер Саидов.

"Сервер "МЛТ-С" разработан с учётом запросов отечественных заказчиков и предназначен для широкого применения в государственном и корпоративном секторах — от центров обработки данных до инфраструктуры объектов КИИ. Предусмотрена возможность масштабирования мощностей за счет установки дополнительных GPU и увеличения количества дисков, что обеспечивает необходимую производительность при работе с данными и ИИ" — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Серверы МЛТ-С уже проходят тестовую эксплуатацию и готовы к серийным поставкам в ряд ведущих российских государственных корпораций и кредитно-финансовых организаций.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 октября 2025
Сервер 5-го поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в Реестр РЭП
ВСК и Контур назвали регионы, где происходит больше всего происшествий с велосипедистами и самокатчиками
В Сызранском районе мужчина погиб под колесами КамАЗа

В России и мире

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она