Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Время менять резину: жители Самары тратят на зимние шины в среднем 25 тыс. рублей

Аналитики Авито провели опрос и узнали, сколько автовладельцев готовятся к зимнему сезону, какие шины предпочитают и где чаще всего их покупают. Оказалось, что в основном опрошенные выбирают шипованную резину европейских брендов. В среднем на комплект зимней резины тратят 25 тыс. рублей.

Когда меняют шины

Больше половины автовладельцев (57%) отправляются в шиномонтаж, когда становится стабильно холодно. Еще 24% ждут первого снега. В последний момент, когда уменьшаются очереди в сервисах, переобуваются 7%, а 6% уже успели сменить резину к сезону.

Что выбирают

Большинство жителей Самары (73%) ездят зимой на шипованных шинах. Еще 13% предпочитают "липучку" — нешипованные модели, особенно популярные в городах с мягким климатом. Всесезонными шинами пользуются 8% автовладельцев, а внедорожными — 2%. Летнюю резину круглый год используют также 2% — чаще это молодые водители 18–24 лет, недавно получившие права (4%), в основном в южных регионах.

Чаще всего (45%) опрошенные предпочитают шины европейских производителей — например, Michelin, Continental и Pirelli. Российские бренды по типу Cordiant или КАМА выбирают 40% автовладельцев. Японские шины, например, Bridgestone и Yokohama, предпочитают 22%. Корейские марки — Hankook и Kumho — отметили 6%. А китайские шины упомянули лишь 4%.

Сколько тратят и где покупают

В среднем жители Самары готовы потратить на зимние шины около 25 тыс. рублей. Причем женщины на две тысячи больше, чем мужчины. При этом 48% опрошенных хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей. 28% закладывают бюджет от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, а больше этих сумм — 18%.

Покупают шины в основном в специализированных офлайн-магазинах (35%). 20% выбирают для покупки резины онлайн-площадки, еще 16% делают заказы через сайты и приложения этих магазинов. При этом 14% ищут шины на платформах объявлений по типу Авито, а 12% — берут шины у частных продавцов.

Как часто обновляют резину

Почти половина водителей (46%) покупает новые шины раз в 2–3 года, а 40% ждут дольше, пока старые достаточно износятся. Каждый сезон резину обновляют 10% респондентов — преимущественно так поступают молодые автомобилисты 18–24 лет (14%).

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Дмитрий Лазук рассказал об Инновационных решениях "Северстали" для рынка нежилого строительства

Российский рынок коммерческой недвижимости в 2025 году демонстрирует сложную, но динамичную картину. Несмотря на трудную макроэкономическую обстановку и высокую ключевую ставку, рынок продолжает развиваться, открывая новые возможности для бизнеса. О том, какие сегменты нежилого строительства показывают наибольший потенциал и какие инновационные решения предлагаются сегодня, рассказывает эксперт Дмитрий Лазук, руководитель направления коммерческого строительства "Северстали".

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

