В Новосибирске обсудят, как воспитать и удержать ИТ-таланты в регионе

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

26 октября в Новосибирске пройдет конференция "Импульс Т1", которая проводится ИТ-холдингом Т1 в городе уже во второй раз. На мероприятии обсудят систему подготовки инженерных кадров в регионе, качество инженерного образования и его соответствие запросам высокотехнологичных предприятий. Кроме того, внимание будет уделено вопросам привлечения талантливой молодежи в инженерные профессии и мерам по популяризации этих специальностей. Также будут рассмотрены государственная поддержка и инициативы, направленные на развитие инженерного образования.

В дискуссии примут участие ведущие специалисты и представители крупнейших ИТ-компаний, региональных органов власти и образовательных организаций. Для студентов и молодых специалистов будет организован хакатон, где они смогут применить свои знания на практике и получить рекомендации от экспертов.

Сегодня Новосибирск является одним из ведущих центров развития ИТ и искусственного интеллекта в России. Регион активно вкладывается в создание цифровой инфраструктуры: только расширение Технопарка Академгородка оценивается в 23 млрд рублей, в рамках которого строятся бизнес-инкубаторы, центры ИИ и лаборатории для разработки цифровых решений. По итогам 2024 года выручка резидентов превысила 60 млрд рублей, и около 40% компаний занимаются ИТ-направлениями, включая разработку ПО, системы ИИ и кибербезопасность.

"Импульс Т1" уже во второй раз собирает участников в Новосибирске. Т1 нацелен на развитие новосибирского инженерного сообщества и создает платформу для обмена знаниями и опытом среди специалистов. На конференции выступят эксперты Т1 и приглашенные гости:

  • Иван Пивоваров, ведущий специалист ИТ-холдинга Т1, расскажет, как искусственный интеллект меняет жизнь, работу и образование, а также почему владение ИИ становится ключевым навыком для специалистов на рынке труда.
  • Екатерина Мелентьева, директор по управлению персоналом Т1 Интеграция, обсудит будущее ИТ-профессий и ключевые компетенции специалистов в быстро меняющемся технологическом мире.
  • Алексей Бутырин, компьютерный инженер, сотрудник Политехнического музея, представит достижения советских конструкторов вычислительной техники и расскажет краткую историю компьютеров.
  • Евгения Дубинина, системный аналитик компании ИнфоТеКС, расскажет о том, как использовать аналитические техники для собственного карьерного роста;
  • Александр Голомазов, руководитель направления разработки Т1, поделится методами оценки разработки стартапов.

В программе предусмотрены доклады, мастер-классы, дебаты и Шоу безумных стартапов, а также ИТ-битва решений и дебаты Junior vs Senior, посвященные будущему ИТ-профессий и взаимодействию поколений в сфере технологий.

С 2022 года "Импульс Т1" вырос в масштабное событие, объединяющее экспертов из бизнеса, науки и государственного сектора. В 2025 году серия конференций охватит пять городов: после Нижнего Новгорода и Екатеринбурга участники встретятся в Новосибирске, затем в Минске, а завершится сезон мероприятий в Москве.

