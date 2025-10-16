16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Суд вынес приговор о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

Во вторник, 14 октября, Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по нашумевшему уголовному делу о загрязнении "черного золота".

Обвиняемая Светлана Балабай получила девять лет колонии общего режима, Сергей Баландин и Владимир Жоголев - по 16 лет. Роман Гладков - 15 лет колонии, Евгений Елисеев - 10 лет. Рустам Хуснутдинов, который сотрудничал со следствием, приговорен к исправительным работам на три года и четыре месяца.

Напомним, дело возбудили в 2019 г. по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино. Сначала в качестве фигурантов проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин. Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" - Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Позже из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов. Так, Николай Рубцов получил два с половиной года колонии общего режима, Владимир Матюхин - четыре года лишения свободы условно, Наталья Пятилетова - четыре года лишения свободы условно, Оксана Цуканова - четыре года лишения свободы условно. Кроме того, уже осудили Дмитрия Никишова и Романа Якушева. Якушев получил четыре года в колонии общего режима.

Материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко выделили в отдельное уголовное дело, которое приостановили.

Зимой 2023 г. "основное" уголовное дело поступило в Волжский районный суд. Оно состоит из двух. Первое - в отношении Владимира Жоголева, Светланы Балабай, Рустама Хуснутдинова и Романа Гладкова передали для рассмотрения судье Валентине Сабановой. Второе уголовное дело в отношении Сергея Баландина поступило судье Андрею Лысенко. Валентина Сабанова постановила вернуть дело Жоголева, Балабай, Хуснутдинова и Гладкова в прокуратуру или руководителю следственного органа из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. В тот же день судья Лысенко принял аналогичное решение. Позже нарушения были устранены, и материалы вновь направляли в суд.

"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

"Ростелеком" и "Россети" на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Подписи поставили заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов и заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Россети" Константин Кравченко.

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

