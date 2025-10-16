16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

БК "Самара" проиграл "Зениту" — 64:113

Баскетбольная "Самара" в 5 туре Единой Лиги ВТБ уступила вице-чемпиону прошлого сезона, питерскому "Зениту" со счетом 64:113.

Первая десятиминутка выдалась равной. Гости выходили вперед за счет штрафных бросков Рэндольфа и Пойтресса, но "трешка" от Шейко вывела подопечных Владислава Коновалова вперед — 7:6. Затем Михайловский, который только вернулся из лазарета, делает 2+1 и счет становится — 10:6. Сине-бело-голубые быстро вернулись, но выйти вперед получилось только в концовке — 26:28. 

После перерыва команда Александера Секулича начала наращивать преимущество. Свои очки набирали Емченко и Пойтресс. Когда разница стала +10, Владислав Коновалов отреагировал тайм-аутом, но это не сильно помогло. Роль лидера в отсутствии Михаила Кулагина у волжан взял на себя Дмитрий Чебуркин, который набрал 16 очков, но на перерыв "Зенит" ушел уже с двукратным превосходством — 36:62. 

Третья четверть стартовала с рывка от гостей — 13:0, после чего последовал тайм-аут от тренера волжан. У "Зенита" продолжали попадать Рэндольф, Пойтресс и Жбанов, самарцы отвечали точными бросками Михайловского, Косякова и Шейко. За 1:30 до конца пятый фол получил Минченко, он досматривал матч со скамейки. Предпоследняя десятиминутка закончилась со счетом 53:93 в пользу команды Секулича.

В заключительной четверти Чебуркин вновь напомнил о себе, забросив трехочковый. В следующей атаки гости заработали штрафной, который реализовал Рэндольф. Еще одна атака сине-бело-голубых, и 33-летний американец без сопротивления попал из-за дуги — 58:97. За 4:40 до конца игры разрыв был в 54 очка. Как итог — 64:113. 

Самыми результативными у самарцев стали Дмитрий Чебуркин (21 очко) и Никита Михайловский (15 очков). У гостей эффективными были Ливай Рэндольф (31 очко), Владислав Емченко (23 очка), Андрей Мартюк (19 очков) и Алекс Пойтресс (16 очков) 

Следующий матч БК "Самара" проведет 18 октября дома. Соперником станет МБА-МАИ.

16 октября 2025
Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения из Самарской области
Психолог ВСК: переход на четырехдневную рабочую неделю может вызвать стресс и снижение эффективности сотрудников
Суд вынес приговор о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"
"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

"Ростелеком" и "Россети" на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Подписи поставили заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов и заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Россети" Константин Кравченко.

Умное решение: "Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"

"Ростелеком" интегрировал систему EQM.NRI для автоматизации технического учета сетевой инфраструктуры оператора связи "Вайнах телеком". Цифровое решение класса Network Resource Inventory (NRI) — полностью отечественная разработка дочерней компании "Ростелекома" — "ОС групп". Оно включено в <a href="https://reestr.digital.gov.ru/reestr/305525/" target="_blank">реестр</a> российского ПО Минцифры РФ и позволяет операторам связи и провайдерам значительно повысить управляемость сетевой инфраструктурой.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

