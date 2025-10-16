В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

16.10.2025 17:20 Читали 1

Правительство Самарской области рассматривает проекты строительства приютов для безнадзорных животных в Самаре и Тольятти. Такая информация содержится в ответе на запрос портала "Волга Ньюс".

Тольяттинский приют планируется на 1 тыс. животных, самарский - на две тысячи.

"По информации министерства строительства Самарской области, в феврале 2025 года были подготовлены проектные предложения по строительству приютов для содержания безнадзорных животных в городских округах Самара и Тольятти. Проекты разработаны с учетом типовых решений и ориентировочной стоимости объектов: приют на 1000 животных в Тольятти и приют на 2000 животных в Самаре. Предложения направлены в министерство финансов Самарской области для рассмотрения вопроса о возможности их финансирования", - поясняется в ответе на запрос.

По данным правительства, вопрос рассматривается в рамках планирования бюджета на последующие периоды 2026-2028 годов: "Тема создания современных приютов остается в повестке правительства Самарской области и будет прорабатываться по мере появления возможностей бюджетного финансирования".

Напомним, в июле 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев говорил о планах строительства приютов в Самаре и Тольятти. "Пригласим предпринимателей, которые будут готовы софинансировать этот проект 50/50 с регионом", - отмечал глава региона.

По информации комитета ветеринарии Самарской области, на территории региона действуют 18 частных приютов для животных, пять из которых ежегодно заключают муниципальные контракты по методу ОСВВ ("отлов - стерилизация - вакцинация - возврат").

Правительством Самарской области оказана финансовая поддержка приютам для животных, осуществляющим мероприятия методом ОСВВ. Это позволило создать 902 дополнительных места для содержания животных без владельцев и два нежилых объекта инфраструктуры для производственно-хозяйственной деятельности с системой водоснабжения и водоотведения.