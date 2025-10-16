16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Читали 1

Правительство Самарской области рассматривает проекты строительства приютов для безнадзорных животных в Самаре и Тольятти. Такая информация содержится в ответе на запрос портала "Волга Ньюс".

Тольяттинский приют планируется на 1 тыс. животных, самарский - на две тысячи.

"По информации министерства строительства Самарской области, в феврале 2025 года были подготовлены проектные предложения по строительству приютов для содержания безнадзорных животных в городских округах Самара и Тольятти. Проекты разработаны с учетом типовых решений и ориентировочной стоимости объектов: приют на 1000 животных в Тольятти и приют на 2000 животных в Самаре. Предложения направлены в министерство финансов Самарской области для рассмотрения вопроса о возможности их финансирования", - поясняется в ответе на запрос.

По данным правительства, вопрос рассматривается в рамках планирования бюджета на последующие периоды 2026-2028 годов: "Тема создания современных приютов остается в повестке правительства Самарской области и будет прорабатываться по мере появления возможностей бюджетного финансирования".

Напомним, в июле 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев говорил о планах строительства приютов в Самаре и Тольятти. "Пригласим предпринимателей, которые будут готовы софинансировать этот проект 50/50 с регионом", - отмечал глава региона.

По информации комитета ветеринарии Самарской области, на территории региона действуют 18 частных приютов для животных, пять из которых ежегодно заключают муниципальные контракты по методу ОСВВ ("отлов - стерилизация - вакцинация - возврат").

Правительством Самарской области оказана финансовая поддержка приютам для животных, осуществляющим мероприятия методом ОСВВ. Это позволило создать 902 дополнительных места для содержания животных без владельцев и два нежилых объекта инфраструктуры для производственно-хозяйственной деятельности с системой водоснабжения и водоотведения. 

Версия для печати

Новости

Назад. 16 октября 2025
В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных
В Новосибирске обсудят, как воспитать и удержать ИТ-таланты в регионе
Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения из Самарской области
Психолог ВСК: переход на четырехдневную рабочую неделю может вызвать стресс и снижение эффективности сотрудников
Суд вынес приговор о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"
БК "Самара" проиграл "Зениту" — 64:113

В России и мире

Фабрика-кухня: "Ростелеком" запускает цифровую платформу для управления ресторанным бизнесом

"Ростелеком" разработал комплексное решение для ресторанного бизнеса любого масштаба — платформу <a href="https://msk.rt.ru/b2b/cifrovoy-restoran" target="_blank">"Цифровой ресторан"</a>. В одном окне рестораторам теперь доступны основные инструменты для роста эффективности и конкурентоспособности заведений, от бронирования столиков и доставки до аналитики данных.

"Ростелеком" и "Россети" объединяют усилия для импортозамещения программного обеспечения

"Ростелеком" и "Россети" на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) подписали меморандум о расширении использования отечественных программных продуктов в целях снижения зависимости российского топливно-энергетического комплекса от использования иностранного программного обеспечения (ПО). Подписи поставили заместитель президента — председателя правления "Ростелекома" Дарий Халитов и заместитель генерального директора по цифровой трансформации "Россети" Константин Кравченко.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она