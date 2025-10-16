Психолог ВСК: переход на четырехдневную рабочую неделю может вызвать стресс и снижение эффективности сотрудников

16.10.2025 13:26 Читали 10

В последние годы идея четырехдневной рабочей недели всё чаще обсуждается в бизнес-среде. Массовые пилоты инициативы демонстрируют повторяющийся эффект: благополучие сотрудников улучшается, показатели выгорания и больничных листов снижаются, а производительность труда часто сохраняется или даже растет. Однако изменение длительности рабочей недели - это не "волшебная палочка". Эффект может носить краткосрочный характер, а в отдаленной перспективе инициатива способна привести к стрессу сотрудников. Анна Власова, консультативный психолог, руководитель психологического сервиса Страхового Дома ВСК рассказывает о плюсах и минусах сокращенной рабочей недели, а также советует, как избежать выгорания на пятидневке.

Рабочих дней меньше, а продуктивность растет…

Есть четыре основных фактора, способствующих росту продуктивности сотрудников при переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Эффект новизны: изменение графика воспринимается как знак доверия и заботы со стороны руководства, первые месяцы сотрудники отвечают на инициативу повышенной вовлеченностью. Фокусировка: когда времени меньше, приходится более четко расставлять приоритеты и исключать лишние задачи. Компании сокращают бессмысленные совещания, автоматизируют часть процессов, убирают "паразитные" задачи. Именно эти операционные изменения, а не сам факт дополнительного выходного дня, чаще всего лежат в основе устойчивого роста эффективности. Снижение усталости: дополнительный день отдыха дает сотрудникам более длинную паузу для восстановления эмоциональных ресурсов. Это уменьшает хроническую усталость и повышает устойчивость к когнитивной нагрузке в рабочие дни. Улучшение work-life balance: у людей появляется больше времени на семью, спорт, отдых - это снижает риск выгорания и повышает работоспособность.

…но есть и долгосрочные риски

Важно понимать, что часть положительного эффекта от сокращения рабочих дней действительно может быть обусловлена энтузиазмом первых месяцев. Со временем мотивационный импульс слабеет, сотрудники привыкают к новому графику и поведенческим бонусам. При сокращении рабочих дней без уменьшения реальной нагрузки сотрудники вынуждены работать интенсивнее в оставшиеся дни, поэтому при отсутствии реогранизации процессов стресс у них может даже начать усиливаться.

К тому же стоит учитывать, что пилоты по сокращению рабочей недели часто реализуются в компаниях, открытых к экспериментам. Более консервативные или капиталоемкие сектора (например, производство, здравоохранение, логистика) сталкиваются с дополнительными организационными барьерами. То есть подобный подход к рабочим процессам соответствует больше интеллектуальному труду с гибкими задачами и измеримыми результатами (IT, аналитика, R&D).

Как оставаться "в ресурсе" на пятидневке

Даже при классическом рабочем графике можно выстраивать работу так, чтобы снизить риск выгорания. Интеллектуальный труд требует регулярных пауз для "перезагрузки" мозга. Оптимальные циклы фокусировки: 60-90 минут работы с 10-15-минутными паузами. Также не менее важен и длительный отдых - в обед на 30-60 минут.

При физическом труде важно чередовать нагрузки с более частыми короткими периодами отдыха - для восстановления мышц и снижения травматизма. Например, делать микро-паузы на одну-три минуты каждые 10-20 минут (или на 5-10 минут каждые 30-60 минут при тяжелом физическом труде).

Главный принцип - работа должна оставлять ресурс, а не полностью его забирать. Для профилактики перегрузок и выгорания стоит придерживаться нескольких правил:

Приоритизируйте. Начинайте день с главных задач, а не с мелких поручений. Выполненная крупная задача снижает тревогу и освобождает ресурс для остальной работы. Работайте циклами. Используйте интервалы фокусировки (например, метод "Помидоро" или 90-минутные блоки). Планируйте короткие перерывы, а обед делайте полноценным - не менее 30 минут. Ограничивайте отвлечения. Постоянные уведомления и мессенджеры отнимают не только время, но и внимание. Попробуйте выделять отдельные временные "окна" для ответов, чтобы не терять концентрацию. Ставьте реалистичные цели. Перегруз - прямой путь к выгоранию. Чрезмерный список задач приводит к чувству постоянного "не успеваю". Лучше меньше работы, но доведенной до конца. Учитесь завершать. Закрытая задача дает больше энергии, чем список из десяти незаконченных. Учитесь восстанавливаться. Сон, спорт, прогулки и отдых без гаджетов - это не роскошь, а условие долгосрочной эффективности. Настоящий отдых - тот, после которого возвращается энергия.

"Безусловно, четырехдневная рабочая неделя может стать инструментом повышения продуктивности, но только если компания готова пересмотреть подходы к управлению временем и нагрузкой персонала. В противном случае сокращение рабочих часов останется красивой идеей, не приносящей долгосрочного эффекта. Для большинства людей в "пятидневке" ключ к устойчивости бизнеса - имеется в виду не столько график, сколько умение управлять вниманием, расставлять приоритеты и заботиться о своем ментальном восстановлении", - отметила Анна Власова, консультативный психолог, руководитель психологического сервиса Страхового Дома ВСК.