Страховой Дом ВСК запустил осеннюю акцию для автовладельцев

06.10.2025 14:56 Читали 11

Страховой Дом ВСК объявил о старте осенней акции для автовладельцев. В течение октября 2025 года при оформлении программы каско "Компакт фикс" со страховой суммой от 450 тысяч рублей на полис действует скидка 15%.

Акция направлена на повышение доступности качественной страховой защиты и позволяет автовладельцам экономить на надежном покрытии рисков. "Компакт фикс" — популярный продукт с фиксированной стоимостью, который можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года независимо от срока действия ОСАГО и доступен как дополнение к ОСАГО, так и в качестве самостоятельного продукта. Страховой полис предполагает 6 вариантов защиты с разными страховыми суммами от 400 тысяч рублей до 1 млн рублей.

В покрытие полиса входит:

Защита от ДТП по вине третьих лиц, в том числе при обоюдной вине;

Возмещение ущерба от водителей без действующего полиса ОСАГО (для клиентов, выбравших страховую сумму от 450 тысяч рублей);

Возможность ремонта на станциях техобслуживания;

Опция "мультидрайв" — управление автомобилем любым водителем.

В рамках осенней акции октябрь становится оптимальным временем для оформления автостраховки от ВСК на особых условиях. Благодаря выгодным условиям — стоимость каско "Компакт фикс" начинается от 2 001 рубля — еще больше автовладельцев могут защитить свой автомобиль от непредвиденных ситуаций на дороге, включая ДТП от водителей без ОСАГО, по вине самокатчиков, снегоходов и т. д.