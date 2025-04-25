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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На Волге вдоль Волги. Ретро автомобили и мероприятия

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Тарас Ролинский, любитель ретромодов и организатор автоивентов поделился философской стороной восстановления машин и планом мероприятий в Самаре на новый сезон.

"Сегодня в мире новая валюта — это внимание". Можно получать огромное удовольствие от простых передвижений по городу. Ретро автомобиль становится частью имиджа, тому пример эффектное появление на бизнес встрече, когда у владельца мгновенно появляется тема для начала разговора. Самарцы часто позитивно реагируют на подобные автомобили, прохожие фотографируются и задают разные вопросы. Это похоже на передвижную достопримечательность.

Вызов себе. Многие интересуются, в чем заключается посыл таких автопроектов? Философия в том, чтобы разрушить все те стандарты, которые нам навязывают каждый день маркетологи, и обратить внимание на то, что выделяется, фокусироваться на том, что важно именно тебе. В этом смысле есть люди, которым не только нравится рассматривать подобные автомобили, но и те немногие, кто переосмысливают приоритеты, решаются на приобретение ретро машины, да и просто те, кто начинают задумываться, как избежать навязанности?

"Своеобразный тренажер адекватности" — рамки допущения в голове человека. Существуют каноны даже в клубе ретроводов, свод правил, из-за которых люди могут несколько месяцев искать подходящую по возрасту деталь. В каком-то смысле это крайность. Быть частью этого движения тоже означает поддаться правилам. Во всем должен быть баланс.

Машина с завода неидеальна? В сфере восстановления ретро автомобилей необратимо встает вопрос актуальности технических и внешних составляющих. Например, тормозные системы сегодня в разы эффективнее, а разнообразие оттенков палитры цветов сильно расширяет стилевые возможности машины. Эстетическое равновесие — это совокупность пропорций линии, цвет и "месседж", который хочет донести владелец.

Любой автомобиль обязательно в первую очередь должен выполнять свою прямую функцию — возить. Для Тараса это хобби, при таком раскладе куда правильнее отдать свой проект в руки профессионалов. Несмотря на то, что любая переделка означает проблемный, "громоздкий", зачастую цикличный процесс, работа будет выполнена намного качественнее и быстрее. А силы лучше оставить на наслаждение. На данный момент в личном "автопарке" три машины: "Волга" ГАЗ-24, "Нива" Лада 4×4, "Четверка" ВАЗ 2104, а общая сумма затрат уже превышает стоимость одного нового современного автомобиля только с салона.

Волга вдоль Волги — новая ассоциация с Самарой? Вопрос проката для любого владельца таких машин есть "моветон" по отношению к культуре восстановления. Сперва в голове возникает красивая картинка Кубинских ярких ретро автомобилей, однако делать "такси" из того, во что вкладываешь частичку себя — сомнительное удовольствие. Значит и ассоциация с городом на Волге фальшивая, рекламная, "про деньги".

Автоивенты ожидаются уже в мае: круиз ретро и кастом автомобилей в историческом центре Самары. С мая по июнь — период для проведения "вылазки с пикником". Как показывает практика, проведение подобных мероприятий не приносит организатору никакой прибыли, более того, все площадки, артисты, фотосессии оплачиваются "из кармана" — это и есть вклад в культуру. А мотивируют люди, которые вдохновляются и заряжаются проектами. Приятно хоть немного влиять на мир!

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Назад. 25 апреля 2025
На Волге вдоль Волги. Ретро автомобили и мероприятия

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