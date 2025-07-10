Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской приглашает на вечер чтения "Жизни Арсеньева" И.А. Бунина

14 июля, в 18:00 в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской (ул. Маяковского, 19) пройдет литературный салон "Бунин".

В программе вечера посетителей ожидает обсуждение биографии писателя во времена дореволюционной России, история поэтического творчества и присуждения И. А. Бунину Нобелевской премии, разбор самых трогательных моментов произведения "Жизнь Арсеньева", отождествление событий книги и жизни читателя в непредсказуемости жизни, ее спонтанных решениях, необходимости смотреть на мир с позитивом, а также дискуссия с заинтересованными в творчестве автора единомышленниками.

Контактный номер для предварительной записи: +7(846)242-42-91.

Вход свободный.