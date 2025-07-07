Цифровые двойники и промпты для видеоисторий, аэротакси и игровые движки: подведены федеральные итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

Самой массовой — 535 работ — стала номинация "Интернет-СМИ". В номинации "Телевидение и видеоконтент в СМИ" представлено 368 сюжетов, "Печатная пресса" собрала 234 материала, "Социальные медиа" — 108 постов, "Радио и подкасты" — 89 сюжетов.

В специальных номинациях "Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, "Технологическая основа для умного дома" от "Ростелекома" и "Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде в совокупности представлена 381 работа.

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России, член жюри конкурса "Вместе в цифровое будущее":"

Популярность конкурса год от года растет. Только в спецноминацию Минцифры в этом году подано почти 150 работ. Именно региональные СМИ часто становятся главным источником информации для местных жителей. Они рассказывают о процессах, которые касаются каждого: о том, как цифровизация меняет повседневную жизнь, о том, с какими вызовами сталкиваются региональные ИТ-компании и какие прорывные решения они предлагают, о том, как противостоять кибермошенникам и обезопасить себя и своих близких".

Лидерами по количеству заявок стали Приволжский, Южный и Северо-Западный федеральные округа.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"В работах конкурсантов поднимаются самые актуальные темы — кибербезопасность, умные технологии, цифровая экономика. Конкурс становится важным инструментом для формирования диалога с аудиторией, создавая новые возможности для журналистов и блогеров в регионах. Представители медиа активно освещают местные инициативы, образовательные проекты и успешные кейсы, что повышает информированность населения и поддерживает интерес к цифровым решениям. "Ростелеком" с гордостью поддерживает этот проект и продолжит работать над его развитием, обеспечивая площадку для творчества и обмена идеями".

В рамках конкурса "Ростелеком" традиционно проводит вебинары. В этом году обучающие мероприятия были посвящены настоящему и будущему умных домов, клиентскому сервису, онлайн-подготовке к ЕГЭ и созданию психологического комфорта у выпускников и их родителей накануне экзаменов.

Номинантами на победу федерального этапа конкурса стали 50 человек. Церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге. Конкурсанты посетили завод цифрового оборудования "Авангард", где увидели процесс производства базовых станций для сотовых операторов и другой высокотехнологичной продукции. В программу также вошла экскурсия в здание Главного штаба Эрмитажа, где сотрудники музея рассказали об оцифровке более трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры и переносе цифровой инфраструктуры на облачную платформу "Ростелекома".

Александр Логинов, вице-президент "Ростелекома" — директор макрорегионального филиала "Северо-Запад":

"Влияние цифровых технологий на жизнь общества выше с каждым годом. Это можно проследить и по росту числа участников нашего конкурса: чем больше умных сервисов, решений, продуктов создается и внедряется, тем больше работы у журналистов и блогеров — работы именно просветительской. Сегодня медиа можно по праву назвать одним из ключевых драйверов продвижения инноваций в стране. В этом году номинантов конкурса принимал Петербург, и нам было важно показать не только классический культурно-исторический город, но и его цифровую составляющую — уникальные проекты "Ростелекома" и собственное производство телеком-оборудования".

Победителями федерального этапа конкурса в основных номинациях стали:

"Интернет-СМИ":

1 место — Кирилл Зайцев, портал 66.RU, Свердловская область, "Российский смартфон на защищенной ОС. Распаковка "Авроры", которая хочет заменить вам iOS и Android";

2 место — Анна Буркун, Аргументы и Факты-Белгород, "Привѣтъ изъ Бѣлгорода". Как дизайнер "оживляет" дореволюционный город";

3 место — Татьяна Кондратова, сетевое издание "НовостиВолгограда.ру", "Нас отучают мыслить? Нейросети грозят революцией в образовании";

"Печатная пресса":

1 место — Виктория Головко, информационно-аналитическая газета "Молот", Ростовская область, "QR-код подсидел продавца";

2 место — Мария Мурашко, "Издательский дом "Амурская правда", "Небесный глаз";

3 место — Наталья Конашенкова, детско-юношеская газета Пензенской области "Деловой", "Чехов в чате!";

"Телевидение и видеоконтент в СМИ":

1 место — Виктор Шепелев, ГТРК "Самара", "Аэротакси";

2 место — Даниил Шершень, ГТРК "Иркутск", "Оживил памятники и создал виртуальную вокалистку. Промпт-инженер из Иркутска представил проекты на международной премии в столице России";

3 место — Екатерина Кузьмина, ГТРК "Смоленск", "Элементы умного дома устанавливают смоленским участникам СВО";

"Радио и подкасты":

1 место — Евгений Мосейко, ГТРК "Вологда", "Главное: дистанционное мошенничество";

2 место — Елена Мирошникова, радиостанция "DFM. Ставрополь", "Шоу ПотрЕндим зовет в гости ИИ";

3 место — Анна Семенихина, телерадиокомпания "Сейм", Курская область, "Ближе к делу. Вербовка в сети";

"Социальные медиа":

1 место — Александра Савелькина, блог-платформа "Дзен", канал "Папа, не горюй", Брянская область, "Взяться за ум: как наши папы изобретали умный дом";

2 место — Андрей Федоров, блог Fedorov.today, Чувашская Республика, "Пока вы спите, ваш цифровой двойник работает";

3 место — Юрий Золотарев, видеосервис Rutube, канал "Ракурс. Взгляд. Кадр", Хабаровский край, "ЛИК БЕЗопасности".

Призерами в специальных номинациях признаны:

"Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы" от Минцифры России — Игорь Черных, сетевое издание "Континент Сибирь", Новосибирская область, "На смену Android и iOS: каковы перспективы импортозамещения мобильного программного обеспечения?";

—.Александр Филимоненко, "Российская газета", Дальневосточный филиал, Хабаровский край, "Удобно, умно, комфортно".

"Технологическая основа для умного дома" от "Ростелекома"

— Айгуль Трофимова, газета "Прибой. Геленджик", Краснодарский край, "Умный дом — не роскошь, а необходимость: тренды 2025 года";

"Киберриски в детской среде" от Альянса по защите детей в цифровой среде

— Светлана Горева, детский православный журнал "Саша и Даша", Нижегородская область, "Кибертаун".

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса:

"С каждым годом растет внимание журналистов и блогеров к вопросам безопасности детей в Сети. Это не может не радовать: чем больше специалистов медиасферы вовлечены в освещение киберрисков, тем выше шанс сформировать у общества ответственное отношение к цифровой среде. Работы, представленные в нашей спецноминации, а их было допущено почти 100, отличаются не только глубиной анализа, но и искренним стремлением авторов сделать интернет безопаснее для подрастающего поколения".

В состав федерального жюри вошли:

Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций РБК;

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Сергей Бондаренко — руководитель редакции специальных проектов "Деловой Петербург";

Олег Капранов — шеф-редактор проекта "Технологии" Российской газеты;

Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

Олег Седов — экс директор по развитию направления "Кибербезопасность населения" ГК "Солар";

Александр Щелканов — генеральный директор "Ведомости Северо-Запад";

Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Иркутскую область, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов "Ростелекома", а также культовые места и достопримечательности Байкала.

Подробная информация — на сайте проекта.