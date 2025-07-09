В селе Георгиевка Самарской области отметили День семьи

В этот день верующие приняли участие в праздничном богослужении, посвящённом памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. После службы для гостей была подготовлена культурная программа: выступления творческих коллективов, мастер-классы для детей и взрослых, а также празднование юбилея свадьбы для всех желающих.

Жительница села поделилась своими впечатлениями о праздновании: "Очень красиво и душевно. Люди с большим удовольствием приходили посмотреть и, что самое главное, поучаствовать в праздновании. Стоит отметить также музыкальные номера. Даже людям, которым не нравится хоровое пение, точно могла понравиться сама подача выступления. Эта искренность и открытость по-настоящему вдохновляет."

Священнослужитель и один из организаторов праздника Максим Клювиткин отметил: "Семья — то, что создал Господь, чтобы человек научился любить. На протяжении всей жизни мы жертвуем всем, собой, своими желаниями ради любимого нами человека. Этот день направлен на то, чтобы семьи могли собраться вместе, чтобы отпраздновать такую важную дату для каждого человека."

День семьи, любви и верности — прекрасный повод провести время в кругу родных людей.