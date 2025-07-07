Алексей Нечаев посетил Самару: от роботов до семейного праздника

Первым делом он посетил завод "Тесвел", где познакомился с новейшими разработками в области робототехники — от промышленных роботов, уже работающих на предприятиях, до сервисных моделей, упрощающих быт.

Больше всего впечатляют не сами машины, а люди, которые их создают. Молодые инженеры, студенты и стажеры завода живут своими проектами и доказывают, что быть инженером сегодня не просто модно, но и востребовано.

"Роботы не заменят людей. Они заменят рутину. А те, кто их создаёт, модернизируют страну", — подчеркнул Алексей Нечаев.

По итогам визита было выдвинуто важное предложение — создать инженерный резерв: ввести обязательный модуль по робототехнике в технических вузах для всех специальностей и запустить оплачиваемые стажировки на предприятиях, таких как "Тесвел".

После посещения предприятия Алексей Нечаев встретился с активными сторонниками партии "Новые люди" в формате неформального диалога. Мероприятие собрало более 250 человек.

Он рассказал о своём пути — как пришёл в политику из бизнеса, какие цели ставит перед собой и партией и почему важно говорить с людьми напрямую, без пафоса и отчуждения.

Участники встречи задавали самые острые вопросы: от роли молодёжи в политике до реальных изменений, которые партия уже осуществила в регионах. Было о чём поговорить и чем вдохновиться.

Алексей подчеркнул, что партия строится на принципах открытости, ответственности и связи с реальными людьми. Именно поэтому такие встречи остаются важной частью его графика.

Во второй половине дня Алексей Нечаев посетил семейный фестиваль "Сердце семьи", организованный партией "Новые люди".

Это был настоящий праздник День семьи, любви и верности — день, посвящённый самым важным человеческим ценностям. Тот самый случай, когда политика становится ближе к жизни.

На площадке гостей ждали:

интерактив с роботом-художником

весёлые аниматоры и яркий аквагрим для детей

сахарная вата и сладкие подарки

розыгрыши и фотозоны для добрых снимков

Робот-художник с завода "Тесвел" радовал гостей города, рисуя портреты прямо на улице. Желающих получить персональный шедевр было так много, что очередь не иссякала ни на минуту.

Фестиваль объединил поколения: здесь были молодые родители с колясками, школьники, представители старшего поколения — все вместе, в одном пространстве, в одном городе.

"Семья — это не только родные. Это те, кто рядом в важный момент. И если мы хотим, чтобы страна развивалась, она должна расти из сильных, сплочённых семей", — отметил Алексей Нечаев.

День получился насыщенным, технологичным и по-настоящему человечным. От серьёзных тем на встрече со сторонниками — до тепла и радости на фестивале. Так "Новые люди" показывают, что политика может быть близка каждому и работать на будущее, которое начинается с семьи.