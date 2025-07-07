16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Алексей Нечаев посетил Самару: от роботов до семейного праздника

Читали: 7

5 июля председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев совершил рабочий визит в Самару.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Первым делом он посетил завод "Тесвел", где познакомился с новейшими разработками в области робототехники — от промышленных роботов, уже работающих на предприятиях, до сервисных моделей, упрощающих быт.

Больше всего впечатляют не сами машины, а люди, которые их создают. Молодые инженеры, студенты и стажеры завода живут своими проектами и доказывают, что быть инженером сегодня не просто модно, но и востребовано.

"Роботы не заменят людей. Они заменят рутину. А те, кто их создаёт, модернизируют страну", — подчеркнул Алексей Нечаев.

По итогам визита было выдвинуто важное предложение — создать инженерный резерв: ввести обязательный модуль по робототехнике в технических вузах для всех специальностей и запустить оплачиваемые стажировки на предприятиях, таких как "Тесвел".

После посещения предприятия Алексей Нечаев встретился с активными сторонниками партии "Новые люди" в формате неформального диалога. Мероприятие собрало более 250 человек.

Он рассказал о своём пути — как пришёл в политику из бизнеса, какие цели ставит перед собой и партией и почему важно говорить с людьми напрямую, без пафоса и отчуждения.

Участники встречи задавали самые острые вопросы: от роли молодёжи в политике до реальных изменений, которые партия уже осуществила в регионах. Было о чём поговорить и чем вдохновиться.

Алексей подчеркнул, что партия строится на принципах открытости, ответственности и связи с реальными людьми. Именно поэтому такие встречи остаются важной частью его графика.

Во второй половине дня Алексей Нечаев посетил семейный фестиваль "Сердце семьи", организованный партией "Новые люди".

Это был настоящий праздник День семьи, любви и верности — день, посвящённый самым важным человеческим ценностям. Тот самый случай, когда политика становится ближе к жизни.

На площадке гостей ждали:

  • интерактив с роботом-художником
  • весёлые аниматоры и яркий аквагрим для детей
  • сахарная вата и сладкие подарки
  • розыгрыши и фотозоны для добрых снимков

Робот-художник с завода "Тесвел" радовал гостей города, рисуя портреты прямо на улице. Желающих получить персональный шедевр было так много, что очередь не иссякала ни на минуту.

Фестиваль объединил поколения: здесь были молодые родители с колясками, школьники, представители старшего поколения — все вместе, в одном пространстве, в одном городе.

"Семья — это не только родные. Это те, кто рядом в важный момент. И если мы хотим, чтобы страна развивалась, она должна расти из сильных, сплочённых семей", — отметил Алексей Нечаев.

День получился насыщенным, технологичным и по-настоящему человечным. От серьёзных тем на встрече со сторонниками — до тепла и радости на фестивале. Так "Новые люди" показывают, что политика может быть близка каждому и работать на будущее, которое начинается с семьи. 

Версия для печати

В России и мире

Цифровые двойники и промпты для видеоисторий, аэротакси и игровые движки: подведены федеральные итоги конкурса "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" подвел итоги 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие 1,2 тыс. участников, которые подали 1 715 заявок в пять основных и три специальные номинации.

Культура и стиль

Ветер, солнце и кино: июльские премьеры Wink.ru зовут в отпуск

Июль — то самое время, когда все думают об отпуске: одни уже вернулись из него, другие только собираются. Онлайн-кинотеатр <a href="https://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> собрал чемодан премьер, которые продлят отпускное настроение или создадут его. Вместе с новой летней афишей зрители отправятся в детство всей семьей, оценят фестивальные хиты, дождутся развязки детективных историй и откроют новую главу в жизни полюбившихся героев.

Танцы под открытым небом: как в парке Гагарина живет традиция танцевальных вечеров

По средам и воскресеньям с конца июня по начало сентября на брусчатке в парке Гагарина вот уже больше десяти лет играет музыка и танцуют люди. Сюда приходят научиться новым танцам, станцевать старые и провести время в хорошей компании. Участников собирается достаточно и для круга танца, и для лонгвея, а организацией и проведением занимается целая группа тренеров, но так было не всегда.

Люди

Металловед Елена Приймак: "Наши разработки позволят повысить надежность оборудования в промышленности"

Красавица, жена, мама и ученая. Всё это — о заведующей лабораторией металловедения и термической обработки АО "Завод бурового оборудования", доценте кафедры производственных технологий обработки материалов Елене Приймак. Она посвятила свою жизнь металловедению, чтобы повысить эффективность производства оборудования в промышленности. О результатах своих исследований и воспитании правильных специалистов Елена рассказала в рамках проекта Волга Ньюс и Сбера "Первооткрыватели".

Кошелек

От станции к станции: гид по барам арт-пространства "Станкозавод"

11 сентября 2022 года в Самаре открылось новое пространство для отдыха и работы "Станкозавод". Кластер состоит из двух этажей и крыши, которая тоже задействована в активной жизни пространства. Бывший завод по производству станков сохранил свою историческую значимость в названии и деталях, но заиграл совершенно новыми красками и раскрылся с неожиданной стороны.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она