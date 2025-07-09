Авито Работа: количество откликов на вакансии с ДМС увеличилось на 31%

Об этом было заявлено на ключевой сессии "Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников", прошедшей в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Мероприятие объединило представителей бизнеса, власти и экспертов в области медицины и HR для обсуждения влияния новых национальных проектов на корпоративные программы здоровья. Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, представил аналитику рынка труда, показавшую, как компании адаптируются к текущим вызовам.

В условиях рекордного дефицита кадров, особенно в рабочих профессиях, работодатели сталкиваются с существенными затратами на подбор персонала. В связи с этим бизнес вынужден пересматривать HR-стратегии и искать новые способы удержания ценных кадров.

Одним из наиболее эффективных инструментов стало добровольное медицинское страхование. Согласно опросу Авито Работы, россияне при выборе текущего места работы назвали наличие соцпакета (ДМС, бонусы, пенсионные программы и т. д.) одним из важных факторов (20%). Анализ данных показывает, что в целом по России чаще всего ДМС упоминается в сфере складских комплексов (19,17%), предприятий транспортного машиностроения (17,05%), а также в сфере розничной и оптовой торговли (15,69%).

При этом наблюдается резкий рост вакансий с упоминанием ДМС в Центральной России. Лидером стала Тульская область с ростом числа вакансий с упоминанием ДМС на 127%. Схожие темпы демонстрируют соседние регионы: Тверская (+111%), Костромская (+100%) и Калужская (+94%) области.

В Свердловской области интерес соискателей к вакансиям с ДМС вырос на 32%. В регионе наибольший интерес соискателей зафиксирован на предложения с ДМС среди аппаратчиков (+98%), сварщиков (+78%) и слесарей (+60%). При этом местные работодатели чаще всего предлагают медицинское страхование операторам производственных линий и машинистам спецтехники (по +71%), а также электромонтажникам (+40%).

"Сегодня мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с одной стороны — беспрецедентный дефицит кадров, с другой — колоссальный нереализованный потенциал в области управления здоровьем персонала. Данные показывают, что инвестиции в wellness-программы дают двойной эффект: сокращают прямые затраты на подбор и адаптацию сотрудников, одновременно повышая мотивацию сотрудников и, как следствие, производительность труда. Так, например, согласно данным платформы, в 2024 году тренд на заботу о здоровье отразился в росте вакансий с компенсацией массажа (+12% год к году). В современных условиях забота о здоровье персонала перестает быть социальным благом и становится конкурентным преимуществом", — отметил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"Здоровье сотрудников — это не просто социальная ответственность бизнеса, а стратегический ресурс предприятия. При этом ключевфой в этом вопросе остается синергия бизнеса, государства и медицины, поскольку она дает двойной эффект: рост производительности труда и прямой вклад в здоровье нации. Однако принципиально важна комплексность подхода. Мы выделяем три взаимосвязанных уровня: индивидуальное здоровье (медицинское сопровождение), корпоративное здоровье (программы работодателей) и общественное здоровье (городская среда). Эти элементы работают в системе — невозможно добиться устойчивого результата, развивая что-то одно. Особое внимание стоит уделить именно корпоративному здоровью, ведь большую часть жизни люди проводят на работе. Современные технологии позволяют внедрять эффективные решения: от мобильной диспансеризации до цифрового мониторинга показателей здоровья", — прокомментировала Татьяна Савинова, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения региона.