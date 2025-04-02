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По-настоящему вместе о Победе: "Ростелеком" начал съемки новых кинооткровений в Самаре

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"Ростелеком" приступил к съемкам фильма "История нашей Победы". Он продолжит социальный кинопроект "Потому что мы — семья". На этот раз герои кинооткровений расскажут о подвигах родственников в годы Великой Отечественной войны, память о которых в семье передаётся сквозь поколения.

Съемки новых кинооткровений пройдут в семи городах, каждый из которых по-своему приближал Победу. В запасной столице — Куйбышеве (Самаре) творческая группа проекта побывала вместе с героями в военно-историческом музее, детской картинной галерее и на набережной Волги.

Участники проекта, взрослые и дети, расскажут о своих родственниках-ветеранах и о том, как им удается сохранять память о событиях Великой Отечественной войны внутри семьи. Среди предков героев фильма как фронтовики, так и труженики тыла. Одна из историй полностью посвящена потомственному связисту, сотруднику "Ростелекома".

21 апреля 2025 года в Волгограде состоится премьерный показ и обсуждение фильма с экспертами и историками. Новый выпуск кинооткровений "История нашей Победы" также будет размещен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"Память о Победе и подвигах родственников тесно вплетена в жизнь каждой семьи в нашей стране. В одной на всех Победе есть уникальная история каждого героя и его семьи. "Ростелеком" считает очень важным помнить и говорить об истории Родины, поэтому посвятил новый выпуск кинопроекта "Потому что мы — семья" связи поколений и событиях того времени".

Социальный проект "Потому что мы — семья" высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году проект получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию "Большая рыба" от издания Sostav, а в марте 2025 года — Национальную премию "Наш вклад".

Первый и второй сезоны кинооткровений доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно.

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Назад. 02 апреля 2025
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