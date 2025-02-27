Производственные данные — топливо для цифровой трансформации

27.02.2025 16:30 Читали 40

Современные предприятия собирают множество сведений о клиентах и продуктах, многофакторную информацию о бизнес-процессах, оборудовании и производственных активах. Как превратить океан данных в качественный базис для принятия бизнес решений, и чем поможет в этой работе искусственный интеллект, рассказала бизнес-аналитик Т1 ИИ Юлия Шарафутдинова на конференции "Качество данных: основа цифровой экономики" издательства "Открытые системы".

Ежедневно крупная компания вносит до нескольких миллионов новых записей в каждой категории данных. Их ручная обработка приводит к ошибкам, дублированию и снижению актуальности, и в итоге — затрудняет работы информационных систем. По словам Юлии Шарафутдиновой, инструменты ИИ позволяют не только разово привести данные к единому формату, но и поддерживать все справочники в актуальном состоянии. Эффективность и скорость процесса повышает использование цифровых помощников, реализованных с помощью технологий искусственного интеллекта.

Применение интеллектуальных помощников актуально как для массовой нормализации данных, то есть во время первичной паспортизации или миграции систем, так и потоковой нормализации, на которой происходит автоматизированная обработка и приведение входящих потоков информации к единому, стандартизированному формату в реальном времени. Алгоритмы ИИ находят ошибки, устраняют дубликаты, классифицируют информацию и дополняют недостающие сведения. Точность работы цифрового ассистента в это время достигает 98%.

Во время потоковой нормализации интеллектуальный помощник дополняет работу специалиста нормативно-справочной информации (НСИ). Решение представляет собой комбинацию автоматизированных инструментов, в частности больших языковых моделей, и ручного контроля для очистки и эффективного управления вновь поступающими данными НСИ. Это позволяет минимизировать ошибки, дублирование и затраты времени реального специалиста, повысить качество данных для последующего использования в проектах. Точность метода достигает 85%.

Как подчеркнула Юлия Шарафутдинова, при создании цифрового помощника следует отдавать предпочтение нескольким специализированным алгоритмам, нежели одному универсальному. Лучший результат, по ее словам, дает сочетание классических детерминированных методов и методов на базе технологий ИИ.

Эксперт подчеркивает проблему миграции данных из исторических информационных систем, которые накапливают информацию десятилетиями. Бизнес заинтересован в решении, которое позволит оперативно преобразовать данные и нормализовать их в целевой формат в максимально автоматизированном режиме, таком, например, как "Производственная НСИ" от Т1 ИИ.

"Производственные данные — это настоящее топливо для цифровой трансформации. Чтобы проекты "полетели", это топливо должно быть качественным. Правильные методы подготовки информации и корректная комбинация инструментов помогают предприятиям навести порядок в своих данных, избавиться от дублей и ошибок, и самое важное, повысить достоверность принятия управленческих решений. При этом современная система нормализации не просто выполняет заданные алгоритмы, а постоянно учится на новых примерах и адаптируется под требования конкретного производства", — подчеркнула Юлия Шарафутдинова, бизнес-аналитик Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).