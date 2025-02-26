Есть больше фиников, а пить из расчета 30 мл воды на 1 кг веса: врачи ВСК дали совет по питанию в Рамадан

26.02.2025 17:28 Читали 42

Рамадан — это месяц поста для мусульман, когда от рассвета до заката запрещено есть и пить. В это время важно правильно составить рацион, чтобы поддержать здоровье и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Врачи Цифровой клиники Страхового Дома ВСК — Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог, терапевт, диетолог и Нина Эйхельберг, врач-терапевт, нутрициолог — рассказывают, как составить полезное меню на сухур и ифтар, как избежать обезвоживания и какие продукты стоит исключить из меню на время поста.

При соблюдении поста важно помнить, что утренний (сухур) и вечерний (ифтар) приемы пищи должны отличаться:

Питание в сухур:

— Углеводы: нужно обязательно сделать акцент на сложные углеводы, такие как овсянка, цельнозерновой хлеб или гречка, они обеспечат длительное насыщение.

— Белки: яйца, нежирные мясные продукты или молочные продукты помогут поддерживать уровень энергии.

— Фрукты и овощи: свежие фрукты (например, бананы) и овощи (например, шпинат) обеспечат необходимые витамины и минералы.

— Вода: стоит убедиться, что в организм поступает достаточное количество воды, чтобы избежать дегидратации в течение дня.

Питание в ифтар:

— Финики: они богаты углеводами и хорошо помогают быстро восстановить уровень энергии.

— Супы: очень хорошо подходят, легко усваиваются и облегчают переваривание.

— Белки: стоит включать в рацион курицу, рыбу, мясо или бобовые, чтобы обеспечить поступление белка.

— Овощи: разнообразные овощные блюда помогут обеспечить организм клетчаткой и витаминами.

— Углеводы: рис, кускус или паста в умеренных количествах помогут восстановить запасы энергии.

Также между приемами пищи не стоит забывать про перекусы:

— Орехи и семена: обеспечивают полезные жиры и белки.

— Йогурт: является хорошим источником полезных для кишечника бактерий и кальция.

— Свежие фрукты или смузи: отличное решение для получения витаминов и поддержания водного баланса.

Объем употребляемой жидкости в разрешенное время стоит рассчитывать из нормы 30 мл на 1 кг веса. Также рекомендуется избегать кофеина и слишком сладких напитков, так как они могут способствовать обезвоживанию. В целом, чтобы на утро не мучила жажда, важно избегать слишком соленых блюд. Начинать прием пищи лучше со стакана воды, однако во время еды желательно пить не более 200 мл.

Для нашего организма любое изменение привычного образа жизни — это стресс, поэтому важно слушать свое тело. При появлении усталости или слабости стоит уменьшить физическую нагрузку, переключиться на менее интенсивные виды спортивных упражнений (прогулки или легкую гимнастику вместо силовых тренировок).

"Общий совет для тех, кто планирует соблюдать пост — отказаться от жирной и жареной пищи, а также слишком острых и соленых блюд после периодов голода. Они способны повысить вероятность ухудшения самочувствия, а также могут стать причиной заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Важно правильно организовать питание после промежутков голода. Не забывайте о физической активности, но старайтесь планировать её на время после ифтара", — отметила Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог, терапевт диетолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.

"Для повышения работоспособности важно обратить внимание на достаточный уровень отдыха и хороший сон — не менее 7-8 часов в сутки. Это, пожалуй, самая важная рекомендация. Вообще, любой пост требует внимания к себе и потребляемой пище, понимания состояния своего здоровья. Например, для человека с сахарным диабетом отказ от пищи на долгий промежуток времени может привести к очень опасным последствиям. Поэтому лучшим решением перед началом поста будет консультация с врачом", — отмечает Нина Эйхельберг, врач-терапевт, нутрициолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.