Ольга Сорокина на форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказала о доверенной среде и безопасном информобмене в рамках Open API

По словам Ольги Сорокиной, необходимым шагом для многих компаний станет соблюдение требований к информационной безопасности в ходе обмена данными, в частности, использование специализированного оборудования или модернизация соответствующих инфраструктурных сегментов компании. До вступления в силу закона об "Открытых API на финансовом рынке" участникам финансового рынка также необходимо определить порядок и сроки обмена информацией, рассмотреть варианты взаимодействия между участниками обмена. Действующие пилотные проекты реализуются без интеграции платформы коммерческих согласий (ПКС), однако ПКС является ключевым элементом информобмена, который гарантирует получение достоверных данных с согласия клиента.
Государству и бизнесу необходимо совместно определять каждый из стандартов информобмена, т. к. их соблюдение потребует инвестиций не только в развитие инфраструктуры, но и в изменение бизнес-процессов участников рынка. Причем речь не только об игроках финансового сектора, но и о представителях смежных отраслей, например, медицинской. Разработанные стандарты и практики для открытых API позволят бесшовно перейти на Open Data.
Комитет развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех поддержал создание единого оператора среды открытых API. Однако реализация инициативы требует проработки, особенно тщательно необходимо подойти к форме организации оператора: действительно ли нужна централизация, которая сделает проект более дорогим, или есть возможность децентрализованной формы.
Предполагается, что единый оператор среды открытых API позволит решить сразу несколько задач: контроль соблюдения участниками среды стандартов обмена и информационной безопасности OpenAPI и Open DATA, валидации и проверки соответствия требований сертификации, выполнение сторонами обмена SLA (Service Level Agreements, соглашения об уровне обслуживания).
В ходе выступления Ольга Сорокина поделилась успешными примерами активного использования открытых API в работе Страхового Дома ВСК. Например, кейс по бесшовной пролонгации договоров цифровой ипотеки совместно с банками ДОМ.РФ и ВТБ, проекты взаимодействия с "ЭРА-ГЛОНАСС" для урегулирования убытков по ОСАГО.
Ольга Сорокина особо подчеркнула перспективу масштабирования успешного пилота цифрового согласования обслуживания по ДМС в части обмена данными между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями. Помимо повышения качества получаемых данных и роста эффективности процесса технической обработки документов, введенные стандарты будут способствовать росту доступности медицинских услуг благодаря ускоренному обмену данными. В результате внедрения этого цифрового обмена клиент получит медицинские услуги значительно быстрее, чем при обычном подходе, что в свою очередь повысит уровень клиентского сервиса.
Ольга выразила благодарность Банку России, Ассоциации ФинТех, ФНС и Минздраву РФ за взаимодействие в рамках нормативного регулирования. В октябре прошлого года были утверждены цифровые форматы документов для информобмена медицинских организаций и страховых компаний. Стандарты API базируются на этих документах и пилотируются на площадке АФТ.
"Ассоциация ФинТех играет ключевую роль в продвижении стандартов и практик использования Open API и Open Data, что способствует развитию всей отрасли, и является ярким примером того, что бизнес может быть услышанным. Уже сейчас мы стоим на пороге серьезных изменений и тестируем Open Data в медицине. Мы успешно прошли первый этап пилота — он показал нам, что нужно изменить, улучшить. Важно, чтоб закон об открытых API учитывал наработанные практики и проведенные пилоты, был рамочным и позволил бесшовно перейти на Open Data", — резюмировала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, председатель Комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех.