Ольга Сорокина на форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказала о доверенной среде и безопасном информобмене в рамках Open API

21.02.2025 14:01 Читали 10

Для масштабирования проектов на основе технологии Open API необходимо создать доверенную среду, которая будет соответствовать высоким стандартам информационной безопасности всех участников среды открытых API. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, председатель Комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех в рамках пленарной сессии "Открытые API: совместимость без уязвимости" форума "Кибербезопасность в финансах".

По словам Ольги Сорокиной, необходимым шагом для многих компаний станет соблюдение требований к информационной безопасности в ходе обмена данными, в частности, использование специализированного оборудования или модернизация соответствующих инфраструктурных сегментов компании. До вступления в силу закона об "Открытых API на финансовом рынке" участникам финансового рынка также необходимо определить порядок и сроки обмена информацией, рассмотреть варианты взаимодействия между участниками обмена. Действующие пилотные проекты реализуются без интеграции платформы коммерческих согласий (ПКС), однако ПКС является ключевым элементом информобмена, который гарантирует получение достоверных данных с согласия клиента.

Государству и бизнесу необходимо совместно определять каждый из стандартов информобмена, т. к. их соблюдение потребует инвестиций не только в развитие инфраструктуры, но и в изменение бизнес-процессов участников рынка. Причем речь не только об игроках финансового сектора, но и о представителях смежных отраслей, например, медицинской. Разработанные стандарты и практики для открытых API позволят бесшовно перейти на Open Data.

Комитет развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех поддержал создание единого оператора среды открытых API. Однако реализация инициативы требует проработки, особенно тщательно необходимо подойти к форме организации оператора: действительно ли нужна централизация, которая сделает проект более дорогим, или есть возможность децентрализованной формы.

Предполагается, что единый оператор среды открытых API позволит решить сразу несколько задач: контроль соблюдения участниками среды стандартов обмена и информационной безопасности OpenAPI и Open DATA, валидации и проверки соответствия требований сертификации, выполнение сторонами обмена SLA (Service Level Agreements, соглашения об уровне обслуживания).

В ходе выступления Ольга Сорокина поделилась успешными примерами активного использования открытых API в работе Страхового Дома ВСК. Например, кейс по бесшовной пролонгации договоров цифровой ипотеки совместно с банками ДОМ.РФ и ВТБ, проекты взаимодействия с "ЭРА-ГЛОНАСС" для урегулирования убытков по ОСАГО.

Ольга Сорокина особо подчеркнула перспективу масштабирования успешного пилота цифрового согласования обслуживания по ДМС в части обмена данными между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями. Помимо повышения качества получаемых данных и роста эффективности процесса технической обработки документов, введенные стандарты будут способствовать росту доступности медицинских услуг благодаря ускоренному обмену данными. В результате внедрения этого цифрового обмена клиент получит медицинские услуги значительно быстрее, чем при обычном подходе, что в свою очередь повысит уровень клиентского сервиса.

Ольга выразила благодарность Банку России, Ассоциации ФинТех, ФНС и Минздраву РФ за взаимодействие в рамках нормативного регулирования. В октябре прошлого года были утверждены цифровые форматы документов для информобмена медицинских организаций и страховых компаний. Стандарты API базируются на этих документах и пилотируются на площадке АФТ.

"Ассоциация ФинТех играет ключевую роль в продвижении стандартов и практик использования Open API и Open Data, что способствует развитию всей отрасли, и является ярким примером того, что бизнес может быть услышанным. Уже сейчас мы стоим на пороге серьезных изменений и тестируем Open Data в медицине. Мы успешно прошли первый этап пилота — он показал нам, что нужно изменить, улучшить. Важно, чтоб закон об открытых API учитывал наработанные практики и проведенные пилоты, был рамочным и позволил бесшовно перейти на Open Data", — резюмировала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, председатель Комитета развития цифровых финансовых продуктов и сервисов Ассоциации ФинТех.