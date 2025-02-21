На ул. Ново-Садовой сотни жителей остались без холодной воды из-за аварии

21.02.2025 13:30 Читали 16

В пятницу, 21 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались 12 многоквартирных домов. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области причиной стала утечка на трубопроводе диаметром 300 мм по ул. Ново-Садовой, 212 в Промышленном районе.