16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Т1 Облако повысил уровень защиты информации для российского финсектора

Читали 16

Один из ведущих российских провайдеров Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центробанка РФ для финансовых организаций, которые увеличивают объемы использования облачной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Т1 в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Национальный стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017 устанавливает требования по защищенности информационных систем, которые используют компании финансовой отрасли. Повышение уровня защиты информации Т1 Облако обеспечивает его клиентам уверенность в конфиденциальности, целостности и доступности своих систем и данных, размещенных в инфраструктуре провайдера. Организации смогут безопасно размещать ИТ-системы с кредитно-финансовыми данными и переносить в облако критически важные бизнес-процессы, связанные с банковскими операциями.

Кроме того, размещение сервисов и автоматизированных банковских систем (АБС) в сертифицированном облаке значительно упрощает аудит корпоративной инфраструктуры на соответствие стандартам ЦБ, так как само облако уже прошло аудит. По данным экспертов Т1 Облако, это даст возможность сэкономить 30-40% ресурсов, необходимых для проведения оценки соответствия АБС.

"У кредитно-финансовой сферы наиболее строгие требования по обеспечению информационной безопасности. Поэтому обсуждение вопросов защиты инфраструктуры на одном из самых важных событий отрасли, где представлены лидеры рынка ИБ — Уральском форуме — особо значимо. Т1 Облако уделяет особое внимание усилению безопасности своего облака, решая при этом один из приоритетных запросов финансовых организаций — обеспечение сохранности, целостности и доступности данных. В этой связи мы не только расширили продуктовый портфель надежными ИБ-решениями и запустили новые защищенные площадки для развертывания высоконагруженных систем крупных финансовых игроков, но и инвестировали значительные ресурсы для достижения соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р 57580.1-2017. Это позволило повысить общий уровень защищенности инфраструктуры Т1 Облако и предоставило банкам возможность проводить аудиты своих ИТ-систем, размещенных в нашем публичном облаке, по упрощенному сценарию", — отметил Антон Степанов, директор Т1 Облако.

"ИТ инфраструктура в организациях постоянно видоизменяется: появляются новые технологии, старые — масштабируются. Тактики и техники нарушителей также непрерывно развиваются. Эти факторы создают предпосылки для возникновения новых угроз информационной безопасности. Поэтому системы и процессы информационной безопасности должны постоянно совершенствоваться. Организации, которые не работают в этом направлении, рано или поздно получают инциденты ИБ. Т1 Облако активно развивает свою информационную безопасность: за год коэффициент соответствия провайдера ГОСТ Р 57580.1-2017 увеличился с 0,81 до 0,87, что является значительным приростом и говорит о большой работе компании в этом направлении и фокусе её руководства на эти вопросы", — комментирует Илья Землячев, генеральный директор ООО "Мир информационной безопасности", организации, проводившей аудит.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 февраля 2025
Ольга Сорокина на форуме "Кибербезопасность в финансах" рассказала о доверенной среде и безопасном информобмене в рамках Open API
На ул. Ново-Садовой сотни жителей остались без холодной воды из-за аварии
Т1 Облако повысил уровень защиты информации для российского финсектора
ФинПлатформа Т1 внедрена в ландшафт банка ВТБ
Вынесен приговор по делу о гибели людей при столкновении катеров на Мастрюковских озерах
Снималась вся Россия: пять причин смотреть сериал "Челюскин. Первые" на Wink.ru
Новые трамваи "Львята" выйдут в рейс 21 февраля

В России и мире

В Самаре состоится установочное заседание членов НСКВ-Самара

В среду, 19 февраля, на площадке музея-усадьбы А. Н. Толстого (Самарский литературный музей, улица Фрунзе, 155) пройдет установочное заседание на 2025 год членов регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Мероприятие состоится при поддержке информационного портала "Волга Ньюс".

Авито Спецтехника стала партнером команды "КАМАЗ-мастер"

Авито Спецтехника и команда "КАМАЗ-мастер" заключили соглашение о комплексном сотрудничестве в рамках программы поддержки отечественных производителей. Спортивная техника с новым брендингом Авито Спецтехники будет представлена на всех этапах ралли "Шелковый путь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Экс-министр транспорта Иван Пивкин ознакомился с обвинением

Теперь уже бывший министр транспорта Самарской области Иван Пивкин на этой неделе ознакомился с обвинительным заключением. Предполагается, что после этого прокуратура, согласно процедуре, должна утвердить обвинительное заключение и направить уголовное дело в суд.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она