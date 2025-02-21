Снималась вся Россия: пять причин смотреть сериал "Челюскин. Первые" на Wink.ru

21.02.2025 11:22 Читали 4

С 20 февраля 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru доступен первый эпизод арктического сериала-блокбастера "Челюскин. Первые" (18+). Для российской киносериальной индустрии это уникальный проект по масштабу, географии, сложности и высокотехнологичности съемочного процесса и постпродакшена.

Съемки при температуре до минус 50°C, унесенный ветром реквизит, в киноэкспедиции брали охотников для защиты от диких зверей, на съемках работали профессиональные каюры, для актеров было пошито в разных уголках России более 1 000 предметов одежды и обуви, а в одной из ролей снялся министр культуры северокавказской республики — все это только малая часть фактов о сериале. Съемки шестисерийного сериала-катастрофы после двухлетней подготовки стартовали в марте 2023 года и продлились более года (110 смен).

Вот пять причин, почему обязательно надо посмотреть сериал "Челюскин. Первые" в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

1. История трагедии или триумфа?

Контроль над Арктикой и освоение самого короткого морского пути из Европы в Азию был и остается важнейшей геополитической задачей уже много веков, которая не утратила актуальности и сегодня.

Проход за одну навигацию Северного морского пути (СМП) пароходом, пусть усиленной конструкции, но не ледоколом в полном понимании, призван был стать триумфом СССР. Для первой половины 1930-х это была сложнейшая задача, в реальности выполнения которой были большие сомнения. Но время диктовало свои условия (индустриализация, большие проекты и стройки, пятилетки досрочно) и выводило на первый план своих героев, совсем скоро появятся стахановцы. Время энтузиастов, которых порой сложно было отличить от авантюристов.

Отто Шмидт горел идеей доказать, что СМП могут пройти не только ледоколы, но и тяжелые сухогрузы. Только что построенный в Дании транспортный пароход "Лена" был переименован в "Челюскин" в честь знаменитого российского исследователя Арктики XVIII века. Из Мурманска судно отправилось во Владивосток 2 августа. Пароход был перегружен — он вез 3 500 тонн угля и 800 тонн других грузов, сборные дома для поселка на острове Врангеля, самолет-амфибию.

"Челюскин" добрался до Чукотского моря, где в конце сентября был зажат многолетними льдами. С тех пор он дрейфовал на восток и даже вошел в Берингов пролив — формально цель экспедиции была достигнута. Но вскоре льды пошли на север, все сильнее стискивая корпус корабля. Пока 13 февраля 1934 года окончательно не раздавили пароход, который затонул.

Экипаж успел заблаговременно выгрузить топливо, продукты питания и другие грузы на лед, из палубных досок соорудили строения. В ледовом лагере в условиях полярной ночи оказались 104 человека, включая двух малолетних детей.

Ни у одной страны в мире еще не было опыта проведения таких масштабных спасательных операций. Случись трагедия ранее, до активного развития авиации, шансов на спасение вообще бы не было. И в Советском Союзе тогда не оказалось самолетов, пригодных для операции — их срочно закупили в Америке.

Почти месяц летчики искали челюскинцев в бескрайней Арктике — три десятка безрезультатных вылетов. Только 5 марта удалось посадить самолет на льдину, он доставил продовольствие и вывез десять женщин и двух детей. Казалось бы, вот оно — спасение. Но резко испортившаяся погода на месяц остановила полеты. И только в апреле удалось наладить регулярные авиарейсы.

Несмотря на трагедию и потерю корабля, Шмидт и все челюскинцы стали героями. В их честь называли улицы, колхозы, конфеты. По веяниям тех лет даже появилось имя Оттошминальд (Отто Шмидт на льдине), которое давали новорожденным. В 1934 году было учреждено звание Героя Советского Союза и первыми его были удостоены семь летчиков, спасших челюскинцев из ледяного плена.

За спасательной операцией следил весь мир. Знаменитый британский драматург Бернард Шоу написал про нее: "СССР — потрясающая страна: даже трагедию вы превратили в триумф". Запланированный триумф стал трагедией, которая в свою очередь стала триумфом.

2. Проверка стихиями

Как и в реальной истории парохода "Челюскин", северные стихии со всей суровостью вмешивались в съемки сериала. Они проходили на живописных и труднодоступных территориях Чукотки, Архангельской и Мурманской областей, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а после продолжились уже в виртуальной реальности.

Одной из локаций стала знаменитая своими видами на северное сияние Териберка в Мурманской области — здесь снимали эпизоды на Чукотском мысе Ванкарем, куда эвакуировали челюскинцев со льдины. Специально для важнейшей сцены на берегу Баренцева моря были построены радиопост и яранга, традиционное жилище чукчей, где впоследствии и жили герои сериала.

Часть съемок на Крайнем Севере приходила при —50°C. Погода могла меняться ежечасно: съемочный день начинался при солнце, а потом в один момент начиналась снежная буря, так что участники группы не видели друг друга. Пронизывающий ветер был такой силы, что декорации находились под постоянной угрозой. А однажды лед не выдержал веса трактора, который привлекли для работ на съемках. Обратная проблема возникала, когда арктический мороз снимали в студии, в зимних костюмах. Чтобы спасти актеров от перегрева, применялись охлаждающие пластыри.

Сцены на корабле частично снимались на реальном ледоколе "Красин", также была построена подвесная декорация корабля — длинный коридор с каютами — она могла раскачиваться как качели, имитируя качку и сотрясение. В этой же декорации снималась сцена затопления — ее наполняли водой. Специально для съемок проекта были созданы четыре точные копии самолетов, которые принимали участие в спасении челюскинцев в 1934 году.

3. Высокие технологии

После натурных съемок они продолжились уже в виртуальной реальности — в специальных павильонах с применением новейших технологий. В проекте использовался огромный LED-экран шириной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики в режиме реального времени создавали виртуальный мир, полностью воспроизводящий настоящие локации и обстановку.

Здесь уже создатели управляли природными стихиями: начать день со съемок бури, а закончить штилем на закате или северным сиянием, которое в реальности крайне сложно поймать. Поскольку LED-экран не позволяет снимать на 360 градусов, было придумано ноу-хау — использовали поворотный круг, как в театре, чтобы развернуть конструкцию под нужный для съемок ракурс. На экране, например, могла воспроизводиться деревня, где идет своя жизнь: ходят люди и бегают собаки, кто-то колет дрова.

На этапе постпродакшена для создания компьютерной графики и спецэффектов привлекался десяток лучших российских студий графического дизайна со своей специализацией.

Не менее кропотливая работа велась по озвучанию. По сюжету было очень много массовых сцен и около 100 героев, которые постоянно говорили в кадре. На самом деле даже ледяная тишина имеет свое звучание. Огромное внимание было уделено деталям. Морзянку записывали с кодировкой нужных текстов. Даже "стрекот" кинокамеры в сериале самый настоящий — его записали от реальной камеры 1931 года.

4. Люди и не только

Над проектом работали более 300 человек, в том числе 150 актеров. Но также привлекалось огромное количество специалистов совсем не художественного профиля. Например, в киноэкспедициях в группу обязательно включались охотники с оружием, задачей которых была охрана участников съемок от диких животных, например, белых медведей.

Для озвучания на чукотском языке привлекались носители языка, которых в стране не так много. Запись морзянки делал настоящий радиотелеграфист. Также на проекте работали каюры — специалисты по ездовым собакам. В общей сложности в сериале снялись 52 хаски. В некоторые смены были задействованы до 30 собак одновременно.

Степан Коршунов, режиссер:

"На севере очень сложно работать даже подготовленной и полностью экипированной команде. Были дни, которые начинались при ясной и солнечной погоде, а потом нас накрывало снежной бурей так, что мы не видели друг друга на расстоянии десяти метров. Тяжело было работать на сильном северном ветре, который пронизывал до костей. Когда через шесть-семь часов мы понимали, что от него никуда не деться, нас охватывала паника. А надо было продолжать съемки. Погода сводила с ума, но все члены команды собирали волю в кулак и продолжали работать".

5. Снималась вся Россия

В разных регионах страны с особым вниманием обращают внимание в сериале на что-то свое, родное. Наряду со звездами и уже известными молодыми актерами в сериале снимались дебютанты из разных регионов страны. Например, в Республике Тыва гордятся актрисой Шорааной Ондар, для которой "Челюскин" стал ярким киностартом. А жители Северной Осетии — Алании наверняка будут искать на экране министра культуры республики Сослана Фидарова, сыгравшего одну из ролей.

В других регионах будут пристально разглядывать костюмы героев. К созданию образов героев подошли со всей тщательностью, изучая фото и видеоматериалы первой половины 1930-х годов. Все костюмы сделаны специально для проекта из натуральных материалов и соответствуют духу того времени. Прекрасные бекеши шили из овчины в Вологодской области. Теплые и стильные свитеры вязали в Кабардино-Балкарии из местной шерсти. Обувь из валяной шерсти в ретростилистике отшивали в Кировской области. Традиционная одежда народов севера — малица — шилась из шкур оленей.

Всего для съемок было создано свыше 1 000 предметов одежды и обуви. Причем некоторые костюмы — практически музейного уровня. Чукотских национальных костюмов, созданных специально для "Челюскина", никогда и не было в российском кинематографе — это точное воспроизведение реальной одежды оленеводов. В сериале также снимались многие аутентичные вещи и предметы, которые находили на блошиных рынках или брали в семьях, в том числе участников экспедиции и спасателей.

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Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Посмотреть арктический сериал "Челюскин. Первые" можно эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru: первый эпизод вышел 20 февраля, далее по четвергам будут выходить новые серии, последняя — 27 марта. События сериала происходили именно в эти месяцы 91 год назад.

Проект пополнил линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Балет" и другие). За производство отвечает Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").