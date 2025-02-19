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Атаке БПЛА подвергся Сызранский НПЗ

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В ночь на 19 февраля Сызранский НПЗ был атакован беспилотными летательными аппаратами.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона также обратил внимание на то, что на данный момент (он публиковал пост в 3:57) в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

При этом сообщение об опасности атаки БПЛА в Самарской области появилось в официальном приложении МЧС России в 2:15.

Напомним, Сызранский НПЗ уже подвергался атаке БПЛА в марте 2024 года. Тогда, по сообщениям СМИ, на заводе сгорела одна из установок переработки нефти.

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Назад. 19 февраля 2025
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