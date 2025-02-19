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Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры "Интерроса"

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Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) внедрил систему НОТА КУПОЛ.Управление в ИТ-инфраструктуру компании "Интеррос", одной из крупнейших инвестиционных компаний России — об этом сообщили представители вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1) в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Система обеспечила централизованный контроль над межсетевыми экранами, используемыми в центрах обработки данных (ЦОД), и повысила уровень защиты ИТ-инфраструктуры "Интерроса".

Ранее управление межсетевыми экранами в организации выполнялось с использованием децентрализованных инструментов и методик, что увеличивало нагрузку на специалистов и усложняло оперативное реагирование на компьютерные инциденты. Система НОТА КУПОЛ.Управление объединила процесс управления межсетевыми экранами разных производителей в едином интерфейсе, упростив администрирование, снизив трудозатраты и повысив устойчивость всей инфраструктуры.

Проект был реализован в несколько этапов: от адаптации продукта под требования партнера до полного внедрения ПО в ИТ-инфраструктуру "Интерроса". Общая длительность работы составила около четырех месяцев, включая донастройку решения и ввод в эксплуатацию. Особое внимание при внедрении специалисты уделили защите критических подструктур объектов, а также предотвращению кибератак и утечек информации.

"До внедрения НОТА КУПОЛ в "Интерросе" не использовался инструмент централизованного управления межсетевыми экранами. Компания искала надежное и адаптируемое решение, соответствующее требованиям. Наш продукт оказался наиболее подходящим благодаря своей гибкости и возможностям индивидуальной настройки", — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"Кибербезопасность имеет для нас особое значение. НОТА КУПОЛ.Управление позволило нам повысить уровень защищенности и удобства управления инфраструктурой. Мы уверены, что это решение станет важным элементом стабильности работы и защищенности наших ИТ-систем", — подчеркнул Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям компании "Интеррос".

Лицензии продукта обновляются ежегодно, обеспечивая доступ к актуальным версиям и новым функциям. Техническая поддержка центра компетенций НОТА КУПОЛ помогает оперативно решать возникающие задачи и адаптировать систему под изменения в инфраструктуре "Интерроса".

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Назад. 19 февраля 2025
Вендор НОТА повысил безопасность ИТ-инфраструктуры "Интерроса"

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