Умный дом: друг, консьерж или шкатулка с секретами?

17.02.2025 13:04 Читали 7

Футурологи уверены, что в ближайшие годы Умный дом станет реальностью для большинства жителей мегаполисов. Уже сейчас разработчики решают основные связанные с его эксплуатацией вопросы: чему полезному научить систему, как гарантировать, что Умный дом не вынесет сор из избы и как сделать так, чтобы перебои с электропитанием или интернетом не оставили хозяина ночевать под дверью Умного дома.

Умный дом заботится о безопасности

Уже год в России существуют нормативы для Умного дома и последние опросы показывают, что более 22% потенциальных покупателей новостроек заинтересованы в том, чтобы их новое жилье имело систему Умного дома.

Принятые с 1 февраля 2023 года ГОСТы Умного дома разрабатывались при активном участии "Ростелекома", других провайдеров, производителей умных устройств во взаимодействии с Минцифры, Минпромторга и Минстроя России. Благодаря плодотворному сотрудничеству, была утверждена перспективная программа стандартизации в области Умных домов, которая предполагает, что будут создаваться дома разной комфортности.

Каждая категория будет иметь свой набор Умных устройств от базовых систем безопасности до продвинутых сценариев жизни. Уже сейчас Умный дом может не просто открывать шлагбаум или подъездную дверь без ключа, но и сообщать, где на территории есть свободная парковка, включать те параметры освещения и отопления, которые нравятся владельцу дома, а при ЧП слать уведомления о протечке труб или пропускать на территорию ЖК представителей экстренных служб.

По словам директора направления продуктового офиса "Ростелеком. Ключ" Дмитрия Рогозина, популярный сервис "Ростелекома" уже присутствует более чем в 300 городах и исправно работает во всех климатических зонах страны. При этом "Ростелеком", который постоянно сотрудничает с госсектором в сфере безопасности, может предложить клиентам один из самых высоких уровней сохранности данных.

"Конечно, никто сейчас не дает гарантию 100%, но 99,9% мы точно беремся обеспечить, — рассказал Дмитрий Рогозин. — Безопасность данных по-прежнему для нас остается приоритетной задачей, мы продолжаем совершенствовать наши разработки, чтобы частная жизнь наших клиентов оставалась их личным делом".

При этом системы Умного дома: датчики охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение различных форматов, кратно увеличивают безопасность жизни горожан. Другие компоненты Умного дома: счетчики, которые собирают данные, предают их и помогают экономить потребление коммунальных ресурсов, датчики движения, включающие свет, системы оповещения о возвращении домой детей или позволяющие дистанционно открывать двери гостям и курьерам, погодозависимая система ресурсоснабжения, регулирующая подачу тепла в соответствии с реальной погодой за окном, — становятся все более востребованными.

"В современных реалиях мы запустили пилотные проекты, которые планируем реализовать 2025 году — это услуга удаленного открытия дверей и подъездов, а также дверей в укрытия при возникновении угрозы, — поделился Дмитрий Рогозин. — Также мы разрабатываем системы ip-домофонов, которые мы устанавливаем в многоквартирных домах. Они будут включать громкоговоритель и информировать об опасности. Вызов будет поступать и на аналоговые трубки, причем сигнал будет слышно без поднятия трубки. У нас есть услуга вызова экстренных служб с домофона черед нажатие кнопки SOS".

Эксперт обратил внимание, что флагманские продукты полностью разработаны в России, а значит, у их владельцев нет риска, что дом резко "поглупеет", после введения каких-то санкций. Также разработчики стремятся сделать их максимально совместимыми со всеми имеющими в мире решениями.

Умный дом повышает комфорт

Технологичным и комфортным современное жилье делают именно системы Умного дома, рассказал Станислав Журавлев, директор продуктового офиса "Ростелеком. Умный дом". По его мнению, есть пять ключевых направлений развития умных домов: безопасность и комфорт, доступность, автоматизация, искусственный интеллект и вопросы монетизации.

"Опросы показывают, что большинство людей воспринимает умный дом как вложение в безопасность, — говорит Станислав Журавлев. — Для многих пока неожиданно, какой акцент мы делаем на комфорт. Например, мы можем настроить систему так, что при включении музыки свет будет приглушаться или начинать работать в такт музыке. Другой сценарий: вместе с включением телевизора шторы закрываются и гаснет свет".

Второй тренд, на который обратил свое внимание эксперт — это растущая доступность систем Умного дома.

"Стереотип, что Умный дом — это очень дорого и сложно, скоро уйдет в прошлое, — пояснил Станислав Журавлев. — Здесь, главный вопрос в том, сколько стоит центр Умного дома, которым часто становится умная колонка, но может быть роутер или робот-пылесос, и в наших планах вывести его стоимость для клиента на цифру в десять тысяч рублей. Дальше хозяин уже будет сам докупать нужные ему элементы и не обязательно одновременно в ходе ремонта. Отдельные элементы могут привноситься в общий контур позже без сложных манипуляций. При этом если электрокарниз вещь недешевая и стоит от 8 до 20 тысяч рублей, то розетка, которая позволит утром автоматически включить чайник — всего 800 рублей в среднем".

По словам Станислава в перспективе, умные устройства способны даже окупать себя, экономя все дорожающие коммунальные ресурсы.

Третий важный тренд — растущий спектр сценариев автоматизации.

"На днях я просто сидел, тыкал кнопки и настроил режим, который назвал "Проветривание", — поделился Станислав. — Теперь одним нажатием выключается увлажнитель, приоткрывается окно и распахиваются шторы".

Тренд номер четыре, по мнению эксперта — скорый отказ от голосовых команд. Если еще некоторое время назад управление Умным домом требовало нажатия кнопок в приложении, то сейчас управление через голосовые команды уже достигает порядка 40%. Но и этот тренд через 2–3 года уйдет. Искусственный Интеллект (ИИ) будет сам распознавать ситуации и включать нужный сценарий.

"Система будет видеть, кто — муж или жена — входят рано утром на кухню, и соответственно включать чайник или кофеварку, яркий или приглушенный свет, любимую музыку или новости, — рассказал директор продуктового офиса "Ростелеком. Умный дом".

Пятый тренд, связанный с Умным домом, пока находится на этапе формирования. Разработчикам не до конца ясно, как зарабатывать на Умном доме. Гонка за созданием все новых комбинированных устройств вероятно сменится на продажу сервисных подписок, ведь даже самый Умный дом нуждается в обслуживании и обновлении.

Умные дома наступают

Футуролог, эксперт Российской академии наук Александр Кононов уверен, что системой Умного дома будут оборудованы почти все дома в крупных городах России к 2040 году.

"Главные проблемы, которые должны быть решены, это проблемы безопасности, — считает ученый. — Защищенность от утечек информации из помещений, полных микрофонов и камер — вопрос принципиально важный. Можно предположить, что будет создана мощная система страхования рисков утечки информации".

Но даже опасения "сливов" не заставят отказаться от комфорта. Ведь Умный дом расскажет о вероятности проникновения посторонних в ваше жилище, и в то же время сам и определит визит водопроводчика, откроет ему дверь и проследит за ходом работ.

"Мы получим виртуального дворецкого, который будет встречать гостей и решать хозяйственные вопросы, а в некоторых случаях Умный дом способен быть нашим другом, который посоветует хороший фильм, найдет нужную информацию или даже побеседует с хозяином", — рассказал Александр Кононов.

Также, по его мнению, будет развиваться "Интернет вещей", когда все больше предметов техники получат доступ к сети и научатся общаться. Можно будет попросить робота-пылесоса прибрать к определенному времени, а холодильнику поручить заказ недостающих продуктов.

Все эксперты уверены, что человеку не стоит опасаться "восстания машин" или даже отдельно взятого холодильника, который решит перестать выдавать вам еду по ночам. Развивается не только ИИ, но и запас знаний человека, а люди всегда будут на шаг впереди машин — считают разработчики.