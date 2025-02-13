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БК "Самара" не смогла одолеть "Уралмаш" - 65:85

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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 65:85 уступила на домашнем паркете "Уралмашу".

Дополнительную интригу перед матчем придавало возвращение Ивана Пынько, Антона Карданахишвили, Антона Глазунова, Владимира Ивлева и Хейдена Далтона на родной самарский паркет.

"Уралмаш" начал с рывка 5:0 и на протяжении всей четверти держал преимущество у самарцев, свои броски из-под кольца попадал центровой Илья Попов. За четыре минуты до конца у подопечных Ростислава Вергуна залетело три трехочковых подряд, как итог - 9:23 в пользу гостей.

В начале второй десятиминутки увереннее себя почувствовали самарцы, сначала Егор Амосов в прыжке забрасывает дальний, затем Илья Попов попадает со средней. Оранжево-черно-зеленые тоже не сбавляли темп, в моменте преимущество гостей составляло +16. Евгений Беляков к концовке набрал уже 12 очков, а Андрей Сопин заработал первые очки с дальнего броска. За три минуты до конца отставание составляло -13, оно и не изменилось, команды ушли на большой перерыв при счете 30:43 в пользу уральцев.

Вторая половина стартовала с мощного прохода Ильи Попова и броска-крюка. Дальше в игру включились игроки "Уралмаша", и преимущество гостей выросло до +19. Гости часто комбинировали, но когда дело доходило до открытого трехочкового - были промахи. За 3:48 Далтон обкрадывает игрока самарцев, Голдырев получает неспортивный фол, Хейден забрасывает два штрафных, а спустя атаку делает данк. В предпоследней четверти сильнее оказались гости - 47:61.

Заключительная четверть вновь началась с рывка 5:0 от игроков "Уралмаша", сначала со средней забросил бывший разыгрывающий волжан Андрей Глазунов, а затем Евгений Белянков уже по привычке попал дальний. У самарцев продолжал "зажигать" Илья Попов. За пять минут до конца разрыв был -28 очков в пользу "Уралмаша", а точку в матче поставил Владислав Карпов, забросив "трешку", - 65:85.

Самыми результативными у самарцев стали Илья Попов (18 очков) и Георгий Маруфов (11 очков). У гостей эффективными были Евгений Белянков (19 очков), Иван Пынько (13 очков), Джавонте Дуглас и Вячеслав Зайцев (11 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 2 марта на домашней площадке против саратовского "Автодора".

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