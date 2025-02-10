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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Будущее сегодня: "Ростелеком" докажет, что дом может быть умным, комфортным и безопасным

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"Ростелеком" продолжает серию обучающих мероприятий в рамках творческого проекта "Вместе в цифровое будущее" и приглашает 12 февраля на вебинар "Умный дом — технологии для комфортной жизни. Тренды 2025".

Онлайн-встреча организована для всех, кто интересуется развитием технологий интернета вещей, цифровых ассистентов и решений для умного дома.

О чем вы думаете, когда слышите словосочетание "умный дом"? Скорее всего, об умной колонке, которая сегодня очень популярна в России. По данным исследования GfK, 52% россиян, проживающих в умных городах, уже активно используют устройства умного дома.

Однако система умного дома — это прежде всего система, меняющая качество жизни за счет различных устройств. Среди них различные датчики, системы вентиляции и освещения, электрокарнизы, кормушки для домашних питомцев и многое другое, чем пока пользуется значительно меньше семей. В ходе вебинара эксперты подробно расскажут о доступных инструментах и цифровых сервисах, а также о том, что ждет нас в ближайшем будущем.

Как и какие "домашние" сценарии автоматизации можно сегодня настроить под индивидуальные запросы пользователей? Как по дороге с работы за считанные секунды узнать, есть ли на парковке у дома свободное место? И как дистанционно покормить своего кота, когда в квартире никого нет? Представители цифрового сервиса "Ростелеком. Умный дом" и платформы "Ростелеком. Ключ" подробно расскажут об умных продуктах компании и покажут, что технологии могут быть простыми и комфортными!

Не останется без внимания и вопрос безопасности. Спикеры развеют самые популярные мифы среди потенциальных пользователей, включая угрозу утечки персональных данных и возможное "восстание" искусственного интеллекта, и докажут, что умного дома не нужно бояться. Кроме того, некоторые участники поделятся личным опытом и расскажут, как устроен их собственный умный дом.

Начало вебинара в 11:00 по самарскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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Назад. 10 февраля 2025
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