"Ингосстрах" определил стоимость полисов для авто новинки Xiaomi YU7

17.12.2024 12:10 Читали 14

Технический гигант из КНР представил новую модель в своей линейке электромобилей — пятидверный кроссовер Xiaomi YU7.

Аналитики СПАО "Ингосстрах" рассчитали предварительную стоимость страхового полиса ОСАГО для электромобиля Xiaomi YU7 — 22,5 тысяч рублей Расчет производился для мужчины 30 лет со стажем вождения 10 лет.

Приблизительная стоимость полиса каско для данного автомобиля будет сопоставима с каско на рыночный аналог Xiaomi YU7 — Tesla Model Y. Для жителя Москвы 30 лет со стажем вождения 10 лет полис каско на новый кроссовер от Xiaomi обойдется ориентировочно в 425 тысяч рублей.

Ранее в этом году седан от Xiaomi стал настоящим бестселлером, а итоговый показатель продаж за 2024 год превысил 130 тысяч. При текущей ситуации на рынке автомобилей покупатели предпочитают кроссоверы, что должно положительно сказаться на продажах Xiaomi YU7.

"Ингосстрах" регулярно совершенствует страховые услуги, модернизирует процесс урегулирования убытков, делая его более комфортным и быстрым. Компания также дополняет страховые услуги актуальными предложениями и опциями.