Авито Услуги запускает образовательное реалити-шоу "Бизнес-упаковка" со звёздами

Начинающие предприниматели, а также все, кто планирует запустить свой бизнес, будут работать с бизнес-наставниками, которые помогут превратить идеи в успешные стартапы на платформе Авито. Работы участников оценят Ирена Понарошку, Александр Сысоев, Артем Кумпель и Александр Ваш.

Прокачай свой бизнес: звезды подскажут как

Проект "Бизнес-упаковка" — это конкурс бизнес-идей, который включает в себя менторство со стороны экспертов индустрии, а также поддержку звездных наставников. Проект ориентирован на начинающих предпринимателей в сфере услуг, а также всех, кто задумывается о старте бизнеса: от частных мастеров и бьюти-специалистов до представителей строительной и креативной индустрий. Формат позволит участникам получить реальные инструменты для роста бизнеса, а зрителям — практические знания и вдохновение для развития собственного дела.

Как это работает:

Конкурс пройдет в несколько этапов.

Подача заявок. Начинающие предприниматели из разных сфер, таких как бьюти-индустрия, ремонт и строительство, могут подать видео-заявки с описанием своих бизнес-идей на почту Avito-Services-B2G@avito.ru.

Отбор лучших проектов. Эксперты платформы Авито Услуги оценивают заявки по следующим критериям: оригинальность идеи, формат реализации, коммерческий потенциал. В шорт-лист попадут 20 лучших идей.

Паблик-ток с успешными предпринимателями и звездными наставниками. 9 августа состоится открытый паблик-ток в Парке Горького, на котором звездный состав наставников и представители бизнеса проанализируют 6 лучших бизнес-идей. А эксперты платформы Авито Услуги предоставят свои рекомендации участникам. Мероприятие будет транслироваться в официальных социальных сетях Авито, что позволит всем желающим стать частью образовательного процесса.

Награждение победителей. Авторы трех лучших проектов получат специальные условия на запуск своих проектов на платформе Авито Услуги.

Все участники смогут принять участие в партнерской программе и получить до 21 тысячи бонусов на продвижение товаров и услуг, а также помощь эксперта от Авито для уверенного старта на платформе.

В роли наставников для начинающих предпринимателей выступят известные бизнесмены и медиа-персоны с разным опытом ведения бизнеса:

Артем Кумпель — старший управляющий директор компании Авито, эксперт в области запуска и развития бизнеса на платформе.

Ирена Понарошку — медиаперсона и бизнес-эксперт.

Александр Сысоев — российский предприниматель и инвестор.

Александр Ваш — комик, сценарист и продюсер.

"Бизнес-упаковка — это наш новый проект, с помощью которого мы хотим помочь начинающим предпринимателям стать успешнее в бизнесе. Мы видим, как Авито становится отправной точкой для малого и среднего бизнеса по всей России. Только в разделе услуг у нас больше 5 миллионов активных объявлений — здесь развивают свой бизнес мастера по ремонту, перевозчики, специалисты бьюти-сферы, клининговые компании и многие другие. На Авито практически нулевой порог входа в бизнес, с помощью проекта мы хотим открыть дорогу в предпринимательство даже тем, у кого совсем небольшой стартовый капитал. Мы верим, что этот проект поможет не только на практике, но и станет местом, где предприниматели смогут общаться друг с другом и делиться своим опытом", — подчеркнул Артем Кумпель, старший управляющий директор компании "Авито".

Реалити-шоу станет площадкой для формирования комьюнити начинающих предпринимателей, где участники смогут обменяться реальным опытом и получать экспертную поддержку от признанных лидеров индустрии.

Подробная информация о правилах участия в конкурсе опубликована в социальных сетях Авито.