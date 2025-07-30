"Это меняет дело": как Авито Услуги помогают малому бизнесу выйти на новый уровень

Команда Авито Услуг решила изменить этот стереотип и запустила конкурс "Это меняет дело". Его цель — показать, что улучшить ситуацию просто, ведь нужные ресурсы уже рядом. Особенно сейчас, когда спрос на дизайн, маркетинг и digital продолжает расти.

"Авито Услуги — это такая платформа, где можно решить самые разные задачи — от небольших частных заказов до серьезных бизнес-проектов. Мы помогаем людям быстро найти нужного специалиста, ориентируясь на примеры работ, отзывы, рейтинг и стоимость. В категории "Деловые услуги" предприниматели легко находят исполнителей, а фрилансеры — новых клиентов и возможности для развития. Наша задача — помочь бизнесам находить друг друга и расти вместе", — рассказывает Александр Семочкин, руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах.

В конкурсе "Это меняет дело" приняли участие более 400 предпринимателей со всей России — от пекарен и мастерских до небольших образовательных проектов. Победителем стала авторская мастерская из Новокузнецка, которая изготавливает коллекционные 3D-фигурки.

Её владелец, Денис Жирников, рассказал, что главной проблемой был неоформленный визуальный стиль: "Я начинал с печати небольших деталей на 3D-принтере, потом делал фигурки друзьям в подарок, и со временем появились заказы. Я понимал, что фирменный стиль важен для первого впечатления, но не имел опыта в профессиональном дизайне. Соцсети делал наспех, буквально "на коленке". Хотелось чего-то более серьёзного, поэтому я решил подать заявку на конкурс Авито Услуг".

Для разработки нового визуального образа выбрали дизайнера с платформы, у которой был опыт работы с локальными брендами. Мастерская получила обновленный логотип, фирменный стиль, оформление соцсетей и рекламные материалы.

Дизайнер Светлана Емуранова поделилась: "После учебы я работала в типографии, что дало понимание клиентских задач. Потом начала брать частные заказы и расширять портфолио. Благодаря Авито Услугам у меня появилась возможность расти и участвовать в интересных проектах. В работе мы начали с логотипа, который отражает суть мастерской, оформили соцсети и создали коллекционные карточки для клиентов. Использовала Photoshop, Illustrator и нейросети для оптимизации. Клиент был увлечен и активно делился идеями. Проект приняли почти без правок, значит, мы точно попали в цель".

Новое оформление страницы ВК победителя конкурса "Это меняет дело", пресс-служба Авито Услуг

По словам Дениса, после ребрендинга у мастерской выросло число заказов, а восприятие бренда стало более профессиональным. Новый стиль стал важным инструментом развития бизнеса, а участие в проекте помогло понять, насколько важна командная работа — даже для тех, кто привык делать всё сам.