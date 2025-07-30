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Авито: доставка дает на 40% больше звонков и сообщений

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В Московском офисе Авито прошло мероприятие, посвященное планам и развитию категории Lifestyle товаров, а также состоялось награждение селлеров площадки за выдающиеся результаты в Доставке. Согласно данным платформы, объявления с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений.

Плюсы от доставки очевидны обеим сторонам сделки. Для продавца — товары с доставкой заметнее в поиске, а покупателю проще решиться на сделку. Дополнительным бонусом становится возможность появиться в поисковой выдаче в других регионах. Согласно данным платформы, объявления с возможностью доставки получают на 37% больше просмотров и на 40% больше звонков и сообщений. А вероятность продажи товаров с бесплатной доставкой увеличивается в 2.5 раза.

У Авито сейчас более 7 компаний-партнеров в сфере логистических услуг и 80 тыс. ПВЗ и постаматов по всей России. Недавно запустилась доставка крупногабаритных товаров, весом до 200 кг. На товары, оформленные через Авито Доставку, распространяется функция безопасной сделки. Это значит, что товар можно проверить при приеме и отказаться от покупки, если с ним что-то не так. В этом случае деньги за доставку и товар вернутся на карту. Кроме того, служба поддержки Авито сможет помочь в решении любых возникающих вопросов, а в случае утери или повреждении товара при транспортировке его стоимость будет компенсирована и продавцу, и покупателю.

Компания решила отметить продавцов, которые стали "самураями продаж" и пригласила их на торжественную церемонию награждения. В первой волне награждения приняли участие 34 продавца, которые успешно завершили более 3 тыс. заказов с Авито Доставкой в выбранных категориях за 2025 год. Они получили бейдж в профиле на Авито "самурай продаж", награду от компании и 15 000 бонусов для продвижения на площадке. Планируется дальнейшее развитие программы мотивации и с 2026 года церемония награждения "героев доставки" станет ежегодной.

Согласно данным платформы, наиболее востребованные товары категории — одежда, обувь и аксессуары. Среднее количество уникальных пользователей в месяц с начала года составило более 26 млн. Товары разделов "Хобби" и "Спорт" находятся в топе объявлений и имеют по 18.5 млн и 17.6 млн уникальных пользователей соответственно. Среди микрокатегорий в лидерах — "Охота", "Грампластинки" и "Книги".

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