16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице

Читали 16

В Ставропольском районе Самарской области задержали 53-летнего жителя с. Подстепки, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Днем 4 декабря 33-летняя женщина сообщила о пропаже 50-летней матери, которая перестала выходить на связь. Полицейские опросили заявительницу и соседей. Пропавшую объявили в розыск.

При этом при осмотре дома правоохранители заметили, что верхнюю одежду исчезнувшей осталась на месте, и предположили, что пропаже женщины может быть причастен ее безработный супруг.

После задержания мужчина признался и рассказал, что в ночь с 1 на 2 декабря позвонил жене, которая сказала, что находится на работе. Однако в трубке он услышал, что она выпивает в компании мужчин. Когда женщина вернулась домой, супруг на почве ревности не совладал с эмоциями и избил ее. Потерпевшая скончалась от полученных травм. Заметив, что жена не подает признаков жизни, мужчина выпил и, чтобы скрыть улики, закопал ее тело в теплице возле дома, выкинул окровавленную одежду и ушел к знакомым.

Сейчас уголовное дело передали для расследования СУ СК РФ по Самарской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 декабря 2024
Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице
В Самаре проводят проверку данных о выдаче "левых справок" в МСЧ иностранцам
Светофор здоровья Цифровой клиники ВСК признан сервисным решением 2024 года
НОТА ВИЗОР — победитель премии Retail Finance Awards 2024
Женщины на себе не экономят: 72% полисов туристического страхования на новогодние праздники — у прекрасного пола
РСХБ: "маркетинговый" килограмм свинины принесёт отрасли 30 млрд рублей
61% россиян боятся онкологических заболеваний: исследование "Ингосстраха"
В Тольятти задержали поджигателя детской площадки
Семейную пару из Новокуйбышевска задержали за похищение и убийство женщины
"Ростелеком" протянул гигабитную сеть в село Богатое Самарской области

В России и мире

Авито Работа предлагает заглянуть в 2050 год: как изменится поиск сотрудников будущего?

Авито Работа запускает интерактивный проект <a href="https://2050-jobs.avito.com/" target="_blank">"Авито Работа 2050"</a>, который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году. Посетители могут познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии и даже выиграть ценные призы.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

27–28 октября разработчики и инженеры собрались на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва. В стенах вуза прошла конференция одного из лидеров российского ИТ-рынка — Холдинга Т1.

Культура и стиль

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

"Работы должны жить вечно": как прошло открытие новой галереи

1 ноября в новом пространстве "ЗИМ галерея" состоялась авторская выставка предметного дизайнера и художника Александра Браулова. Выставка посвящена современным архитектурным объектам по всему миру, затрагивая направление архитектурного авангарда как основное течение. Александр лично провел экскурсию по всем работам, ответил на интересующие посетителей вопросы, а также провел автограф-сессию. Финалом мероприятия стал аукцион работы "Фабрика-кухня", которую купили за 50 тыс. руб.

Люди

Задержан бывший депутат и гендиректор "Трехсосенского" Михаил Родионов

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" (компания находится в Ульяновской области, но имеет самарский юридический адрес. - Прим. Волга Ньюс) Михаила Родионова.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Почти 4 тысячи новых контейнеров для мусора поступило в Самару

Департамент городского хозяйства и экологии Самары получил 3784 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Пополнение контейнерного парка города позволит добавить новые емкости там, где это необходимо, сформировать резервный фонд, а также ликвидировать отставание по своевременной замене мусоросборников, образовавшееся за пять предыдущих лет.

Он и она