Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице

13.12.2024 17:42 Читали 16

В Ставропольском районе Самарской области задержали 53-летнего жителя с. Подстепки, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Днем 4 декабря 33-летняя женщина сообщила о пропаже 50-летней матери, которая перестала выходить на связь. Полицейские опросили заявительницу и соседей. Пропавшую объявили в розыск.

При этом при осмотре дома правоохранители заметили, что верхнюю одежду исчезнувшей осталась на месте, и предположили, что пропаже женщины может быть причастен ее безработный супруг.

После задержания мужчина признался и рассказал, что в ночь с 1 на 2 декабря позвонил жене, которая сказала, что находится на работе. Однако в трубке он услышал, что она выпивает в компании мужчин. Когда женщина вернулась домой, супруг на почве ревности не совладал с эмоциями и избил ее. Потерпевшая скончалась от полученных травм. Заметив, что жена не подает признаков жизни, мужчина выпил и, чтобы скрыть улики, закопал ее тело в теплице возле дома, выкинул окровавленную одежду и ушел к знакомым.

Сейчас уголовное дело передали для расследования СУ СК РФ по Самарской области.