Как работающие россияне смотрят на получение дополнительного образования. Исследование "Ингосстраха"

12.12.2024 14:05 Читали 12

"Ингосстрах" совместно с аналитическим центром НАФИ выяснил, насколько россияне заинтересованы в дополнительном образовании ради смены профессии или карьерного роста.

Сегодня в обществе преобладает установка о том, что получить высокооплачиваемую работу по новой специальности можно без второго высшего образования, пройдя курсы переквалификации. С этим соглашаются 79% россиян. Каждый десятый (14%) считает, что это невозможно, и для того, чтобы сменить профессию, нужно обязательно второй раз садиться за учебную скамью. Чаще облегченные форматы переквалификации в качестве надежного лифта рассматривают работающие россияне (81% против 74% неработающих), а также имеющие высшее образование (83%).

Вместе с тем большинство россиян (77%) полагают, что любое дополнительное обучение положительно влияет на карьерную траекторию и скорее помогает в профессиональном росте. Позиции о том, что пользы от дополнительного образования нет, придерживаются 14% опрошенных, а 5% считают, что оно и вовсе отвлекает от работы и вредит карьере.

"Результаты исследования показали высокий спрос на дополнительное образование в рамках своей специальности у работающих россиян. Так, 85% опрошенных данной категории хотели бы пройти обучение, если бы оно было предложено и организовано работодателем. Значимо чаще других об этом говорят жители Северо-Западного федерального округа", — отмечает Виктория Таланова, начальник управления "Корпоративный университет" компании "Ингосстрах".

Каждый десятый (9%) не хотел бы проходить никакие курсы или другие образовательные программы, предложенные работодателем. Преимущественно это те россияне, которых устраивает их текущая специальность, а также работники, имеющее среднее профессиональное образование.

Согласно данным исследования, большинство работающих россиян (71%) хотели бы пройти обучение, не связанное с их текущей специальностью. При этом почти каждый второй (48%) так или иначе задумывается о том, чтобы сменить работу и уйти в другую сферу, и может рассматривать обучение как необходимый этап для такого перехода. Среди популярных направлений, в которые хотели бы перейти трудоустроенные россияне числятся компании из сфер: связь и IT (8% занятых россиян), финансовая, инвестиционная и кредитная деятельность (5%), государственное управление и обеспечение военной безопасности (5%), а также сельское, лесное, рыбное хозяйство (5%).

Говоря о причинах перейти в новую сферу, опрошенные, как правило, называют более высокий уровень заработной платы (52%), то, что другая сфера приносит больше пользы обществу (34%) или является более престижной (24%).

"Наша компания поддерживает стремление к развитию, открывая широкие возможности для обучения. Более 70% вакансий от начальника отдела и выше закрываются подготовленным кадровым резервом, а это значит, что в ходе решения амбициозных задач сотрудники наращивают экспертизу и выявляют новые области для применения своего потенциала. Открытость новому, любознательность, готовность учиться и применять на практике полученные знания расширяют кругозор, совершенствуют навыки и позволяют использовать "окна возможностей" для карьерного роста", — добавляет Виктория Таланова.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ по заказу "Ингосстраха" в ноябре 2024 года. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.