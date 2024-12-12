ПСБ Благосостояние: в 2024 году более половины жителей Самары увеличили доходы

12.12.2024 12:42 Читали 9

За последний год больше половины самарцев (56%) повысили уровень своих доходов и 48% начали ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок год и более. Такие результаты показал второй замер Индекса финансовых достижений — исследование ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом.

Согласно результатам Индекса, за 2024 год жители Самары сумели существенно улучшить свое благосостояние. У 32% респондентов доходы выросли в пределах 10%, у 20% — на 30%, еще 4% — на 50%. В общей сложности доходы в 2024 году выросли у 56% самарцев против 43% в 2023 году. Еще у 38% опрошенных благосостояние осталось на уровне прошлого года.

Половина жителей Самары (51%) сейчас владеют собственным жильем, не обремененным никакими залогами (рост за год на 6 п.п). Еще у 7% ипотечный кредит за квартиру или дом выплачен более чем наполовину, у стольких же — на 50% или менее. Жители города также проявили интерес к ипотечным кредитам: 32% планируют воспользоваться льготной семейной ипотекой до конца года.

Индекс показал, что стоимость основного имущества самарцев (недвижимость, депозиты, автомобили, ценные бумаги и т. д.) за год выросла: у 75% респондентов, обслуживающих кредиты, она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 65% из них — существенно). Этот показатель за год вырос на 14 п. п. по сравнению с 2023 годом, когда только 51% считали, что стоимость их имущества существенно выше суммы долгов.

Возможно, что на соотношение стоимости имущества и обязательств повлияло и то, как самарцы за год научились управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 45% респондентов нет непогашенных кредитов (+2 п. п. к уровню прошлого года), еще 26% обслуживают только один займ.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило самарцам перейти к долгосрочному финансовому планированию. Если в конце 2023 года 58% респондентов не имели никаких финансовых целей и планов по их достижению, то сейчас количество таковых сократилось до 16% (-42 п.п). Число опрошенных, которые строят планы на срок год и более выросло за последний год до 48% (на +39 п. п.)

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили самарцам увеличить объем сбережений: доля респондентов, которым финансовой подушки безопасности хватит на год, сейчас составляет 12% (рост на 4 п. п.), а количество опрошенных, у которых вообще нет сбережений, снизилось за год на 2 п. п., до 39%.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений, * самарцы набрали в этом году 45,2 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (82,8 балла, +1,3 баллов к уровню 2023 года), стоимости имущества (68,5 балла, +4,3), наличии собственного жилья (62,9 балла, +0,13) и динамике доходов (43,6 балла, +26,5). Общее значение Индекса по сравнению с первым замером выросло на 0,8 баллов.

"Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов — как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно- кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе — инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)", — говорит старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Шкала Индекса финансовых достижений:

Мастер 91-100 баллов

Кандидат в мастера 81-90 баллов

Первый взрослый разряд 56-80 баллов

Второй взрослый разряд 40-55 баллов

Третий взрослый разряд 20-39 баллов

Первый юношеский разряд 0-19 баллов

*Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре 2024 года в 27 субъектах РФ. Выборка для опроса составила не менее 3,8 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и проч. Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов и федеральных округов. При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.