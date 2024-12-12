Любовь нечаянно нагрянет: "Ландыши" появятся уже 1 января на Wink.ru

12.12.2024 11:37 Читали 13

Премьера восьмисерийного романтического драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) состоится 1 января 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В первый день нового года станут доступны две серии проекта про нежданную любовь богатой наследницы и простого парня из провинциального города, далее каждый день будет выходить по две серии. В главных ролях — восходящие звезды российского кино: Ника Здорик ранее сыграла главную роль в новых "Гардемаринах", а Сергей Городничий известен по ролям в сериалах "Цикады" и "Калимба".

Режиссер сериала — Александр Карпиловский, композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов, музыкальное открытие этого года, в проекте можно услышать песни в исполнении певицы и блогера, участницы шоу "Голос" Анастасии Белявской. Сегодня представлен трейлер и постер сериала "Ландыши". Такая нежная любовь".

Трейлер:

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Постер

Новые фото со съемок

Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Комбинация", "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие). За производство отвечает "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии". Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

Ника Здорик, актриса:

"Моя героиня Катя, если можно так выразиться, меня "распаковала". Она, на первый взгляд, кажется поверхностной и избалованной мажоркой, но в итоге оказывается более сложным персонажем. Помню, читала сценарий и рыдала. Тогда я переживала очень сложный период в жизни, и Катя стала неким чудом для меня. Как и музыка, которой в сериале очень много. Наш композитор Женя Трофимов — гений. Он мне рассказывал, что главную композицию сериала "Вторая весна" написал за 30 минут".

Анастасия Белявская, певица и блогер (ее голосом поет главная героиня):

"Сериал в первую очередь о любви: к делу, которым ты горишь, к людям, которые тебя окружают, в принципе к социуму, в котором ты находишься. Да, любовь эта порой очень странная, непонятная и где-то вызывающая очень разные эмоции, но она эволюционирует, все сильнее и сильнее превращаясь во что-то реально важное. Для меня композициями, которые отражают суть сериала, стали, конечно, "Вторая весна" Жени Трофимова и песня "Белый снег" Олега Газманова, они обе отражают жизненные моменты, с которыми сталкивается героиня Катя в исполнении Ники Здорик".

О сериале "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+)

Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "ИРИ"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: драмеди

Хронометраж: 50 минут

Количество серий: 8

Возрастные ограничения: 18+

Режиссер-постановщик: Александр Карпиловский

Авторы сценария: Василий Павлов, Рауф Кубаев

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Гайк Киракосян

В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Владимир Стержаков, Екатерина Эссен, Анна Сафронова, Владимир Тяптушкин и другие.