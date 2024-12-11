Задержан бывший депутат и гендиректор "Трехсосенского" Михаил Родионов

11.12.2024 10:30 Читали 4

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" (компания находится в Ульяновской области, но имеет самарский юридический адрес. - Прим. Волга Ньюс) Михаила Родионова.

Задержание проведено в рамках уголовного дела, которое расследуется управлением Следственного комитета по Самарской области. В отношении Родионова возбудили уголовные дела по следующим статьям: по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере"); п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей").

По версии следствия, с 2017 по 2022 г. Родионов уклонился от уплаты налогов на более чем 3 млрд рублей. Предполагается, что бизнесмен представлял в налоговую декларации с ложными сведениями. Для уменьшения налогооблагаемой базы с контрагентами заключали фиктивные договоры, а деньги переводили под видом оплаты за товары или услуги, которые фактически не поставляли.

Кроме того, следователи считают, что Родионов от имени подконтрольных организаций "отмывал" деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов. Он покупал ценные бумаги, выдавал займы и проводил другие операции на сумму более 6 млн рублей.

Во время предварительного расследования суд арестовал имущество подозреваемого на сумму более 3 млрд руб. для возмещения причиненного бюджету ущерба.

Напомним, ООО "Завод "Трехсосенский" было признано банкротом в 2020 году. В начале года ФНС России вошла в третью очередь реестра требований кредиторов с суммой 9,6 млрд рублей.

В августе налоговики потребовали в суде привлечь к ответственности по долгам предприятия Михаила Родионова, бывших руководителей "Завода "Трехсосенский" Лилию Родионову (по данным судебного досье, экс-супруга Михаила Родионова) и Кирилла Казацкого, ООО "ВСК", ООО "М-Ком" и ООО "КФХ Возрождение". Родионова также является учредителем "ВСК" и "М-Ком", которые владеют оборудованием и сертификатом на продукцию.