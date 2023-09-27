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ВЭФ: Россельхозбанк оценил инвестиционный потенциал ДФО в 108,5 млрд рублей

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Изменение ландшафта розничной торговли за счёт захода на Дальний Восток сетевых ритейлеров с высокой долей продукции с коротким сроком годности, а также необходимость повышения самообеспеченности макрорегиона потребуют реализации инвестиционных проектов на сумму 108,5 млрд рублей. Больше всего средств привлекут овощи закрытого грунта (45 млрд рублей), строительство молочно-товарных ферм (20,5 млрд рублей) и маслоэкстракционных заводов (20 млрд рублей). Главной точкой притяжения станет Приморский край, на который придётся 53,5 млрд рублей из общей суммы, значительные инвестиции также предлагается направить в Бурятию, Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края. Такой прогноз представила на Восточном экономическом форуме директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Олеся Калашникова.

Дальний Восток пока что отстаёт от общероссийского уровня по самообеспеченности молоком и молокопродуктами, томатами и огурцами закрытого грунта, а также мясом и мясопродуктами. При этом поставки из других регионов России в силу длинного логистического плеча делают продукты очень дорогими для местного населения, а само время транспортировки "съедает" их срок годности на прилавках.

Молоко: 20,5 млрд рублей на фермы и 5 млрд рублей на переработку

По оценке Россельхозбанка, для повышения производства молока и молочных продуктов целесообразно создать молочно-товарные фермы (МТФ) с высокопродуктивным стадом (не менее 10 тонн на 1 корову) общей численностью 20,5 тыс. голов.

Для выбора оптимальной географии расположения важны два фактора: прямой доступ к кормовой базе и территориям для вольного выгула (пашням, сенокосам) и расстоянием доставки до предприятий по переработке не более 700 км (оптимально — 300 км). Исходя из этих требований и природных условий, Россельхозбанк выделяет для расположения ферм два кластера: в Бурятии (2 тыс. голов) и Забайкальском крае (6 тыс. голов) с объёмом инвестиций 8 млрд рублей и Амурской (4,5 тыс. голов), Хабаровской (2 тыс. голов) областях и Приморском крае (6 тыс. голов) с объёмом инвестиций 12,5 млрд рублей.

Реализация этих проектов потребует повышение мощности перерабатывающих предприятий в Приморье, Бурятии, Амурской области, Забайкальском и Хабаровском краях на сумму 5 млрд рублей. Развитие молочной отрасли создаст предпосылки и для усиления работы на экспортном направлении (например, Китай импортирует молочные продукты на 9,5$ млрд).

Теплицы: 45 млрд рублей на 100 га овощей

Строительство всего лишь двух тепличных кластеров в Бурятии и Приморском крае площадью по 50 га и объёмом инвестиций по 22,5 млрд рублей способно поднять самообеспеченность Дальнего Востока овощами закрытого грунта до 100%, полагают в Россельхозбанке. Более того, в случае реализации таких проектов будут закрыты не только потребности населения федерального округа (около 8 млн человек); продукции хватит для поставок ещё 2 млн потребителей.

Сами теплицы должны быть оборудованы системами ассимиляционной досветки и управления микроклиматом, в них должны применяться передовые технологии выращивания.

Мясо: 18 млрд рублей на КРС, бройлера и индейку

ДФО характеризуется ограниченным предложением охлаждённого мяса, низким уровнем его переработки и слабой конкуренцией поставщиков. Например, ближайший к ДФО комплекс по производству мяса индейки находится в Омской области.

Россельхозбанк видит ряд направлений для инвестиций в производство охлажденного мяса на территории макрорегиона. А именно:  
    • строительство комплекса КРС специализированных пород в Бурятии и оценивает инвестиции в 2 млрд рублей;
    • расширении производства мяса бройлеров на 30-50 тыс. тонн в год в Приморье за 9 млрд рублей;
    • создании производства мяса индейки на 10 тыс. тонн за 7 млрд рублей также в Приморье.
Реализация этих проектов создаст необходимость расширения перерабатывающих мощностей и укрепит экспортный потенциал ДФО, так как рядом находится ёмкий рынок Юго-Восточной Азии (ЮВА), импортирующий 3,5 млн тонн мяса бройлера.

Растениеводство — курс на Восток: МЭЗ за 20 млрд рублей

Дальний Восток — развитый макрорегион по растениеводству. Его продукция обладает большим экспортным потенциалом, поэтому регионы ДФО планируют расширять посевные площади до 2 846 тыс. га по итогам 2030 года (+36% к 2021 году). При этом более половины площадей всё так же будет приходиться на сою. Предпосылки экспорта — потребности стран ЮВА: объем импорта аминосоединений, крахмалов, глютена — более 20$ млрд.

В связи с такими планами Россельхозбанк считает целесообразным возведение маслоэкстракционных заводов мощностью до 800 тыс. тонн и предприятия по глубокой переработке зерна с объёмом инвестиций 8 млрд рублей в Приморье и 12 млрд рублей в Амурской области.

С учётом предложенного сценария рейтинг инвестиционного потенциала регионов ДФО в видении Россельхозбанка возглавляет Приморский край (53,5 млрд рублей), за ним идут Бурятия (27,5 млрд рублей), Амурская область (17,5 млрд рублей), Забайкалье (7 млрд рублей) и Хабаровский край (3 млрд рублей).

 

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Назад. 27 сентября 2023
ВЭФ: Россельхозбанк оценил инвестиционный потенциал ДФО в 108,5 млрд рублей
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