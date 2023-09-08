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Фестиваль "Новый сезон" открыла премьера якутского фильма "ЭТ" от Wink Originals

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На курорте Роза Хутор во второй раз 7 сентября 2023 года стартовал фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Фильмом открытия стал новый киноальманах якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова "ЭТ" (18+), представленный на фестиваль видеосервисом Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Новая картина — продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров "ЫТ". Но на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды. Здесь собрано шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставляют содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына. Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось бы героям этих историй.

Фильм на фестивале представили режиссеры Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов, директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим, продюсеры Александрина Каменева и Надежда Дорожкина. Производством картины занимаются компании "Сайдам Барыл", "Синет Спарк" и "СОЛЛАКС" при поддержке видеосервиса Wink.

Тизер

Фото со съемок

"Сегодня совершенно точно можно говорить о феномене якутского кино. Поначалу казалось, что это специфическое и нишевое кино на узкую аудиторию, но с каждым годом феномен набирал и продолжает набирать обороты. Мы видим это по тому, как смотрят якутское кино в нашем видеосервисе. Нам в Wink важно показывать истории, в которых есть какая-то правда жизни, трушность, когда каждый зритель может почувствовать себя на месте героя. Бурнашёву и Давыдову удалось создать именно такое кино", — отметил один из продюсеров ленты и директор по контенту Wink Александр Косарим. Он также предостерег всех, кто будет участвовать в голосовании, от неправильных оценок, так как в группе поддержки фильма — настоящие шаманы.

"Новый сезон" — фестиваль онлайн-кинотеатров, учредителями которого выступают крупнейшие российские платформы: Wink, more.tv, Кинопоиск, Okko, Иви, KION, START и Premier. На фестивале они представляют свои главные сериальные и кинопремьеры сезона 2023–2024 годов. Все участники, гости и зрители фестиваля участвуют в голосовании за представленные в программе фильмы и сериалы в приложении фестиваля.

Ведущим церемонии открытия фестиваля стал актер Юрий Стоянов, а среди ее гостей были замечены Виктория Исакова, Дарья Мороз, Юрий Мороз, Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Светлана Камынина, Иван Добронравов, Павел Чинарев, Софья Лебедева, Анна Невская, Анна Снаткина, Михаил Вайнберг, Карен Оганесян и Анастасия Тодореску, Светлана Бондарчук, Евгения Попова, Марья Дей, Юлия Пош, Евгения Милова, Гера Сандлер, Анна Богомолова, Эльдар Калимулин, Софья Аржаных, Мария Мацель, Лиза Ищенко, Валери Зоидова, Григорий Калинин, Денис Аларкон Рамирес, Екатерина Соколова и другие.

Фото с церемонии открытия и показа фильма "ЭТ"

Следить за новостями фестиваля можно на официальных страницах в соцсетях:

vk.com/newseasonfestival

t.me/newseasonfest

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Назад. 08 сентября 2023
Фестиваль "Новый сезон" открыла премьера якутского фильма "ЭТ" от Wink Originals
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